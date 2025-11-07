Ο Ολυμπιακός ξεπέρασε το εμπόδιο της Παρτίζαν στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και πλέον στρέφει την προσοχή του στην επόμενη «διαβολοβδομάδα» της EuroLeague.

Μετά την αναμέτρηση της 9ης αγωνιστικής της EuroLeague, απέναντι στην Παρτίζαν, ο Ολυμπιακός έχει ακόμα ένα παιχνίδι στην έδρα του.

Συγκεκριμένα, αυτό είναι το τέταρτο διαδοχικό που θα δώσει στη διοργάνωση, αφού θα φιλοξενήσει τη Ζάλγκιρις στο Φάληρο για τη 10η αγωνιστική. Με το τζάμπολ της αναμέτρησης να είναι προγραμματισμένο για την Τρίτη, 12 Νοεμβρίου στις 21:15.

Όσον αφορά το δεύτερο ματς της «διαβολοβδομάδας», οι «ερυθρόλευκοι» θα ταξιδέψουν στο Μιλάνο για την αναμέτρηση με την Αρμάνι (14/11, 21:30), στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής.

Αυτές είναι οι επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις που έχουν οι Πειραιώτες στην EuroLeague, ενώ να θυμίζουμε ότι την Κυριακή (9/11 - 13:00), φιλοξενούν την Καρδίτσα για τη Stoiximan GBL. Σε ένα παιχνίδι, μάλιστα, στο οποίο aναμένεται να κάνει το επίσημο ντεμπούτο του με τα «ερυθρόλευκα» ο Κίναν Έβανς, που δηλώθηκε στη λίστα της Stoiximan GBL.