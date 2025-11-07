Ο Κένεθ Φαρίντ είναι ένας από τους βασικούς υποψήφιους για την ενίσχυση στη θέση «5» που αναζητά ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν αποτελεί τη μοναδική λύση.

Οι δυσάρεστες εξελίξεις όσον αφορά τον τραυματισμό του Ματίας Λεσόρ και την επανεκτίμηση της κατάστασής του όσον αφορά την επιστροφή του στην ενεργό δράση κατέστησαν άμεση ανάγκη για την περαιτέρω ενίσχυση της ομάδας.

Γι' αυτόν τον λόγο οι πράσινοι έχουν βγεισ την αγορά για δύο ψηλούς, ένας εκ των οποίων αναμένεται να είναι ο πολύπειρος Κένεθ Φαρίντ με μακρά θητεία στο ΝΒΑ. Αν και ο συγκεκριμένος δεν θα έχει τον ρόλο του πρώτου σέντερ, αλλά του συμπληρωματικού από τη στιγμή που το πρόβλημα, πλέον, είναι ποσοτικό στις τάξεις της ομάδας.

Η ομάδα από την Ταϊβάν στην οποία ανήκε μέχρι και σήμερα ο 35χρονος, γνωστοποίησε ότι «ομάδα από την Ευρώπη», χωρίς να την αποκαλύπτει, πλήρωσε το Buy-out που προβλεπόταν στο συμβόλαιό του, ο παίκτης θέλει να αποχωρήσει και ως εκ τούτου δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο στην καριέρα του.

Ωστόσο σύμφωνα με τα όσα λένε στον Παναθηναϊκό δεν έχει πληρωθεί κάποια ρήτρα ακόμα πηγαίνοντας κόντρα σε αυτό που έχουν γράψει στην ανακοίνωσή τους οι Ταϊβανέζοι. Ο Φαρίντ παραμένει βασικός υποψήφιος, είναι ξεκάθαρο πως οι «πράσινοι» έχουν ανοιχτά τα ραντάρ τους στην αγορά.