Σορτς: «Δεν υπάρχουν δικαιολογίες»

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα από την Παρτίζαν και ο Τι Τζέι Σορτς σχολίασε την εικόνα των «πράσινων» στο Βελιγράδι.

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα από την Παρτίζαν στη Beogradska Arena, στο πλαίσιο της 27ης αγωνιστικής και υποχώρησε στο 16-11 της κατάταξης. Από την πλευρά του, ο Τι Τζέι Σορτς αναφέρθηκε στους λόγους της ήττας των «πράσινων».

Μιλώντας στη NOVA, ο Αμερικανός γκαρντ τόνισε: «Δεν υπάρχουν δικαιολογίες, και οι αντίπαλοι είχαν προβλήματα και παιχνίδι πριν δύο μέρες, όπως και εμείς. Βγήκαμε χωρίς ενέργεια στο ματς, δεν μπορείς να παίζεις έτσι μπάσκετ».

O Σορτς ρωτήθηκε για το επιμέρους 17-3 της Παρτίζαν στο δεύτερο δεκάλεπτο: «Δεν ανταποκριθήκαμε σε εκείνο το σημείο, δεν γυρίσαμε στο παιχνίδι. Κάθε ομάδα που παίζει εντός έχει πλεονέκτημα, πήρε το μομέντουμ εκεί η Παρτιζάν και κράτησε το προβάδισμα.

Κατέληξε λέγοντας: «Πρέπει να μάθουμε από αυτή την ήττα. Να ξέρουμε να παίρνουμε από τα καλά και τα άσχημα. Κάθε ματς μετράει σε αυτό το σημείο. Οι διαφορές είναι μικρές ανάμεσα σε όλες τις ομάδες. Να θυμόμαστε τι έχει γίνει και να το κρατάμε. Κρατάμε ότι κερδίσαμε εντός τη Ρεάλ, αλλά πρέπει να βελτιώσουμε πολλά: τη σκληράδα μας και την συγκέντρωσή μας».