Πενιαρόγια για τη νίκη κόντρα στον Παναθηναϊκό: «Το καλύτερο παιχνίδι μας μετά από την άφιξή μου»

Ο Ζοάν Πενιαρόγια ήταν πολύ ικανοποιημένος από την εμφατική νίκη της ομάδας του κόντρα στον Παναθηναϊκό δίνοντας το σύνθημα για τη συνέχεια της Παρτίζαν στη EuroLeague.

Ο Παναθηναϊκός είδε το μομέντουμ από τη νίκη επί της Ρεάλ να χάνεται στο Βελιγράδι, όπου παραδόθηκε χωρίς αντίσταση στην Παρτίζαν, γνωρίζοντας βαριά ήττα με 78-62.

Ο προπονητής των Σέρβων, Ζοάν Πενιαρόγια, ήταν ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας του και τόνισε στη συνέντευξη Τύπου πώς αυτό ήταν το καλύτερο παιχνίδι του στην άκρη του πάγκου της ομάδας.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου

«Είμαι τυχερός γιατί η ομάδα απόλαυσε το ματς, οι οπαδοί το απόλαυσαν και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ανταγωνιστικό ματς για τρεις περιόδους, η ομάδα έδειξε πως μπορεί να παίξει καλή άμυνα απέναντι σε πολύ καλές ομάδες. Ελέγξαμε τον ρυθμό, μοιράσαμε την μπάλα, τρέξαμε. Είμαι χαρούμενος για μία μεγάλη νίκη. Στο τελευταίο παιχνίδι, ειδικά με την Μακάμπι, οι παίκτες άξιζαν περισσότερα. Καλό ματς για εμάς, για τους οπαδούς μας, η ατμόσφαιρα είναι καλή και ελπίζω στο πρωτάθλημα με το Ντουμπάι το γήπεδο να έχει την ίδια ατμόσφαιρα με σήμερα.

Πάμε βήμα βήμα. Πρέπει να βελτιώσουμε πολλά. Η ομάδα τις τελευταίες δύο ομάδες έχει βελτιωθεί στην άμυνα και στην επίθεση. Αυτός είναι ο τρόπος. Ήμασταν ανταγωνιστικοί σε όλα τα ματς. Παίξαμε καλά στο πρωτάθλημα. Είμαι χαρούμενος γιατί η ομάδα παίζει καλά στις προπονήσεις, χτίζουμε χαρακτήρα. Οι παίκτες πιστεύουν στην ιδέα μας. Παίξαμε καλά τις τελευταίες εβδομάδες. Δεν είναι αρκετό, μπορούμε να παίξουμε καλύτερα.

Μπορεί να είναι το καλύτερο παιχνίδι μας μετά από την άφιξή μου. Ήταν το πιο ολοκληρωμένο ματς γιατί παίξαμε καλά σε άμυνα και επίθεση. Είμαι χαρούμενος για την άμυνα, ήταν πολύ καλή».

Για τις δηλώσεις του προέδρου πως η ομάδα πρέπει να πάρει εγχώριους παίκτες: «Είμαι χαρούμενος με όλους τους παίκτες. Είναι ξεκάθαρο πως κάποιοι έπαιξαν καλύτερα από άλλους. Η νίκη είναι για την Παρτιζάν, για τους οπαδούς. Πρέπει να χτίσουμε την ομάδα για φέτος, να είμαστε ανταγωνιστικοί σε όλα τα ματς. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε την επόμενη σεζόν. Πρέπει να ξεκουραστούμε αύριο και να προετοιμαστούμε για το ματς με την Ντουμπάι».

Για το αντιαθλητικό φάουλ του Ρογκαβόπουλου: «Είναι μπάσκετ. Εκείνη τη στιγμή ελέγχαμε το ματς. Ειδικές στιγμές αλλάζουν την ροή του ματς. Μου αρέσει ο Λάκιτς. Είναι νορμάλ στο μπάσκετ, ειδικά αν νικάς με 20 πόντους απέναντι σε μία μεγάλη ομάδα. Είναι νορμάλ. Είναι σημαντικό ότι αντιδράσαμε καλά, δεν αλλάξαμε τον τρόπο που παίζαμε».

Για τον Ουάσινγκτον: «Επέστρεψε χθες στις προπονήσεις, αλλά η προπόνηση ήταν σοφτ. Έχει δύο μέρες να προετοιμαστεί και αν είναι καλά θα παίξει με την Ντουμπάι».

Για τον επιθετικό ρυθμό: «Η ομάδα τις τελευταίες δύο ομάδες έχει βελτιωθεί. Δεν είχαμε προβλήματα στην επίθεση. Στην άμυνα δεν είναι νορμάλ να παίζεις με 30 λεπτά στο αποψινό μας επίπεδο. Είμαι χαρούμενος γιατί η ομάδα μπορεί να παίξει άμυνα. Στα τελευταία λεπτά με την Μακάμπι και για 30 λεπτά σήμερα παίξαμε καλή άμυνα. Είναι σημαντικό να παίζουμε μαζί, η ατμόσφαιρα είναι τρομερή και οι οπαδοί βοηθούν τους παίκτες μας».