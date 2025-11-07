O ισχυρός άντρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, προχώρησε σε μία αινιγματική ανάρτηση

Σε μία αινιγματική αναρτηση προχώρησε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αναφερόμενος στη διαδικασία ψεμάτων και στην ανάγκη να λάμψει η αλήθεια σε κάποιες καταστάσεις. Αναμένεται με ενδιαφέρον αν η σχετική ανάρτηση σχετίζεται με τις τελευταίες εξελίξεις στον μπασκετικό Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά

«Όταν λες ψέματα για κάτι, το χειρότερο δεν είναι ούτε ότι πρέπει να ξοδεύεις μυαλό να το θυμάσαι.

Ούτε ότι θα πρέπει να χτίσεις άλλα χίλια ψέματα για να υποστηρίξεις το πρώτο.. και να τα θυμάσαι και όλα αυτά.

Ούτε ότι συνήθως τα ψέματα αποκαλύπτονται και ξεμπροστιάζεσαι γιατί το φως πάντα αγαπάει την αλήθεια και πάντα με κάποιον τρόπο την κάνει να λάμψει.

Ούτε ότι όταν λάμψει τελικά η αλήθεια συνήθως είναι αυτή που βγάζει και όλα τα υπόλοιπα που χρειάστηκε να πεις για να καλύψεις το πρώτο.

Το χειρότερο είναι να φτάσεις μια μέρα στο σημείο να θέλεις να πεις την αλήθεια αλλά πλέον να μην μπορείς.. διότι πια αυτό το κάτι για το οποίο έχεις πει ψέματα είναι ασήμαντο μπροστά στο τι έκανες και τι έλεγες τόσο καιρό για να την αποκρύψεις.

Αυτό είναι το χειρότερο... ο εγκλωβισμός».