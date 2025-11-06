Παπανικολάου: «Δεν βάζω τον εαυτό μου σε κουτάκια, Σπανούλης η πιο σταθερή βάση της Εθνικής»

Ο Κώστας Παπανικολάου μίλησε ενόψει του ματς του Ολυμπιακού με την Παρτίζαν στο ΣΕΦ (7/11, 21:15).

Ο Ολυμπιακός θέλει να συνεχίσει με νίκες την πορεία του στη Euroleague και υποδέχεται την Παρτίζαν στο ΣΕΦ (21:15, 7/11). Ο Κώστα Παπανικολάου μίλησε για το πως πρέπει να προετοιμάζονται οι παίκτες για τα συνεχόμενα ματς, ενώ στάθηκε και στην παραμονή Σπανούλη στην Εθνική.

Αναλυτικά

«Yπάρχουν παιδιά που έχουν τρία ματς μέσα σε έξι μέρες. Ήταν μεγάλη κούραση. Η διαχείριση ήταν διαφορετική. Οι καλές προπονήσεις που κάναμε όλοι ήταν - αν εξαιρέσεις κάποια παιδιά που ήταν άρρωστοι - ουσιαστικά ήταν μια προπόνηση. Τις προηγούμενες μέρες τα παιδιά που δεν αγωνιστήκαμε πολύ είχε πιο έντονες προπονήσεις. Μέσα από αυτο το πρόγραμμα, πρέπει να βελτιωθούμε όσο περισσότερο γίνεται», αρχικά είπε.

«Δεν ανακαλύψαμε την Αμερική. Το να έχεις κοντή μνήμη και στην νίκη και στην ήττα και να προετοιμάζεσαι, να φτιάχνεις την ψυχολογία σου για το επόμενο ματς είναι το πιο σημαντικό. Ειναι η διαχείριση του καθενός και σωματικά και πνευματικά. Πολλά μικρά κομμάτια που σε βοηθάνε να κάνεις ένα reset μετά το ματς και μέχρι το επόμενο. To μπάσκετ εξελίσσεται, πιο πολλά παιχνιδια και λιγότερες μέρες προπόνησης. Μια διαδικασία που προσαρμοζόμαστε οι παλιοί και τα νέα παιδιά μαθαίνουν στο νέο πρόγραμμα», πρόσθεσε.

Συνέχισε λέγοντας: «Είμαι επαγγελματίας αθλητής. Δεν είναι ούτε η ξεκούραση ούτε η διαχείριση. Θέλω να παλεύω για κάθε φάση αλλά από εκεί και πέρα καταλάβαίνω πως είμαστε μια ομάδα, οι αρμόδιοι για αυτά τα πράγματα είναι οι προπονητές με τους γυμναστές. Εγώ σαν αθλητής δεν μπορώ να βάλω τον εαυτό μου σε κουτάκια και να συμβιβαστώ με κάτι λιγότερο. Αυτός ειναι ο πρωταθλητισμός και αυτό έχω μάθει να κάνω από 15 ετών».

Για την παραμονή Σπανούλη στην Εθνική: «Είναι πολύ σημαντικό για την Εθνική ομάδα. Πρέπει να υπάρχει συνέπεια και consistency. Nα έχουμε τις βάσεις σταθερές. Και ο κόουτς είναι η πιο σταθερή βάση της Εθνικής. Ευλογία και για την Εθνική και για την ομάδα, να πάρουν από αυτόν, να τους δώσει αυτό που έχει σαν άνθρωπος και σαν πρώην επαγγελματίας αθλητής για να τους καθοδηγήσει και να βγουν νέα παιδιά και να φέρουν ακόμα περισσότερες επιτυχίες