Μακάμπι Τελ Αβίβ - Μονακό: Πού θα δείτε τον αγώνα της ομάδας του Σπανούλη και τα υπόλοιπα ματς της Euroleague
Με πλούσια δράση συνεχίζεται απόψε (6/11) η 9η αγωνιστική της Euroleague, χωρίς πάντως να αγωνίζονται οι «αιώνιοι».
Στις 16:15 το ραντεβού σας με το Gazz Floor by Novibet, εκεί όπου Αντώνης Καλκαβούρας, Δημήτρης Κωνσταντινίδης, Νίκος Παπαδογιάννης, Χριστίνα Κατσαμούρη και Ευτυχία Οικονομίδου, παρέα με τον Ιωάννη Παπαπέτρου θα σχολιάσουν την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Ερυθρό Αστέρα και το επερχόμενο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Παρτίζαν.
Το ματς της βραδιάς είναι δίχως αμφιβολία εκείνο ανάμεσα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ και τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη, που θα κάνει τζάμπολ στις 21:05 και θα το δείτε απευθείας από το Novasports Prime.
Νωρίτερα, στις 18:00 η Ντουμπάι περιμένει τη Χάποελ Τελ Αβίβ (Novasports 4), ενώ στις 19:45 η πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε υποδέχεται τη Βιλερμπάν (Novasports Start). Ακολουθεί στις 21:30 η «μάχη» ανάμεσα σε Μπασκόνια και Βίρτους Μπολόνια (Novasports 3), ενώ το πρόγραμμα κλείνει με το ματς της Παρί απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου (22:00, Novasports 4).
Οι μεταδόσεις της ημέρας
- Gazz Floor by Novibet (16:15, YouTube Gazzetta)
- Ντουμπάι - Χάποελ Τελ Αβίβ (18:00, Novasports 4)
- Φενέρμπαχτσε - Βιλερμπάν (19:45, Novasports Start)
- Μακάμπι Τελ Αβίβ - Μονακό (21:05, Novasports Prime)
- Μπασκόνια - Βίρτους Μπολόνια (21:30, Novasports 3)
- Παρί - Μπάγερν Μονάχου (22:00, Novasports 4)
