Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έστειλε το δικό του μήνυμα υπενθυμίζοντας ποιος είναι ο Παναθηναϊκός μετά την ήττα κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι.

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να έπαιξε χωρίς σέντερ ωστόσο παρουσιάστηκε... αποκαρδιωτικός στο Βελιγράδι και γνώρισε βαριά ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα με 86-68 στο ματς που άνοιξε την αυλαία της 9ης αγωνιστικής στην Euroleague.

Ο ισχυρός άντρας της «πράσινης» ΚΑΕ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, έστειλε το δικό του μήνυμα μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram προς όλους υπενθυμίζοντας ότι «Εδώ είναι Παναθηναϊκός».