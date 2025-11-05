Ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ άστοχος στο πρώτο δεκάλεπτο κόντρα στους Σέρβους, έχοντας 0/10 τρίποντα.

Δεν μπορούσε να βρει στόχο η ομάδα του Αταμάν έξω από τη γραμμή του τριπόντου στην πρώτη περίοδο στη Σερβία. Ο Παναθηναϊκός τελείωσε το πρώτο δεκάλεπτο κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα με 0/10 τρίποντα. Ο Σλούκας είχε 0/3 τρίποντα, ενώ Ναν και Χουάντσο επιχείρησαν από δύο τρίποντα αλλά απέτυχαν να σκοράρουν.

Επιπλέον είχε και μηδέν ασίστ, άλλο ένα στατιστικό που δείχνει το... μουδιασμένο ξεκίνημα του τριφυλλιού στο Βελιγράδι. Σκόραρε μόλις 12 πόντους στα πρώτα δέκα λεπτά της αναμέτρησης της Euroleague.