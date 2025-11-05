Ερυθρός Αστέρας - Παναθηναϊκός: Οι πράσινοι είχαν 0/10 τρίποντα στο πρώτο δεκάλεπτο
Δεν μπορούσε να βρει στόχο η ομάδα του Αταμάν έξω από τη γραμμή του τριπόντου στην πρώτη περίοδο στη Σερβία. Ο Παναθηναϊκός τελείωσε το πρώτο δεκάλεπτο κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα με 0/10 τρίποντα. Ο Σλούκας είχε 0/3 τρίποντα, ενώ Ναν και Χουάντσο επιχείρησαν από δύο τρίποντα αλλά απέτυχαν να σκοράρουν.
Επιπλέον είχε και μηδέν ασίστ, άλλο ένα στατιστικό που δείχνει το... μουδιασμένο ξεκίνημα του τριφυλλιού στο Βελιγράδι. Σκόραρε μόλις 12 πόντους στα πρώτα δέκα λεπτά της αναμέτρησης της Euroleague.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.