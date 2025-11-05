Παναθηναϊκός: Αυτή είναι η 12άδα των «πρασίνων» - Ποιοι επιστρέφουν
Όπως είναι ήδη γνωστό οι «πράσινοι» ταξίδεψαν στο Βελιγράδι χωρίς... σέντερ καθώς έχουν μείνει εκτός οι Χολμς, Γιούρτσεβεν και Λεσόρ, αν και ο Γάλλος ακολούθησε την αποστολή προκειμένου να είναι κοντά στην ομάδα. Εκτός έμεινε και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, ο οποίος δεν έχει ξεπεράσει το πρόβλημα στον αγκώνα.
Αντίθετα, ο Εργκίν Άταμαν θα έχει στην διάθεσή του και πάλι τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμό στο μεσαίο δάχτυλο του δεξιού του χεριού, όπως επίσης και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος μετά το διάστρεμμα.
Έτσι λοιπόν η 12άδα του Παναθηναϊκού αποτελείται από τους Σορτς, Όσμαν, Σλούκα, Ρογκαβόπουλο, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Κουζέλογλου, Ναν, Τολιόπουλο, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ και Μήτογλου.
