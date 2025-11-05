Ο Παναθηναϊκός μπορεί να παίζει χωρίς σέντερ στο Βελιγράδι κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα ωστόσο θα έχει δύο επιστροφές.

Όπως είναι ήδη γνωστό οι «πράσινοι» ταξίδεψαν στο Βελιγράδι χωρίς... σέντερ καθώς έχουν μείνει εκτός οι Χολμς, Γιούρτσεβεν και Λεσόρ, αν και ο Γάλλος ακολούθησε την αποστολή προκειμένου να είναι κοντά στην ομάδα. Εκτός έμεινε και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, ο οποίος δεν έχει ξεπεράσει το πρόβλημα στον αγκώνα.

Αντίθετα, ο Εργκίν Άταμαν θα έχει στην διάθεσή του και πάλι τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμό στο μεσαίο δάχτυλο του δεξιού του χεριού, όπως επίσης και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος μετά το διάστρεμμα.

Έτσι λοιπόν η 12άδα του Παναθηναϊκού αποτελείται από τους Σορτς, Όσμαν, Σλούκα, Ρογκαβόπουλο, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Κουζέλογλου, Ναν, Τολιόπουλο, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ και Μήτογλου.