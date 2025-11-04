Αναντολού Εφές, Μπομπουά: Χειρουργήθηκε και μένει εκτός για δυο εβδομάδες
Σημαντικό πλήγμα δέχθηκε ξανά η Αναντολού Εφές, καθώς έχασε και τον Ροντρίγκ Μπομπουά για δυο εβδομάδες! Ο έμπειρος γκαρντ της τουρκικής ομάδας υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στον αριστερό αγκώνα και δεν υπολογίζεται για το επόμενο 15ημερο.
Στον Ροντρίγκ Μπομπουά έγινε καθαρισμός στον αριστερό αγκώνα από τον γιατρό της ομάδας Αμούρ Ντιλισίκ, ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίηση του για την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε ο αθλητής.
Μάλιστα, όπως επισήμανε ο θεράπων ιατρός του Γάλλου γκαρντ ο Μπομπουά θα μείνει εκτός προπονήσεων για δυο εβδομάδες.
Η απουσία του είναι πολύ σημαντική καθώς περιορίζονται οι λύσεις στην περιφέρεια, ενώ οι Τούρκοι έχουν ήδη χάσει και τον Γιώργο Παπαγιάννη από την γραμμή των ψηλών.
Με τα δεδομένα που υπάρχουν ο Ροντρίγκ Μπομπουά θα χάσει τα παιχνίδια με την Αρμάνι Μιλάνο (7/11, εντός), την Βίρτους Μπολόνια (11/11, εκτός), την Μπάγερν Μονάχου (14/11, εντός), την Μπαρτσελόνα (20/11 εντός) και θα εξαρτηθεί από την πορεία της αποθεραπείας του εάν είναι διαθέσιμος για τον αγώνα με τη Μονακό στο Πριγκιπάτο (26/11).
