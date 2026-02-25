Απίθανο ξέσπασμα 800 λέξεων του Λάρκιν εναντίον του Κουτλουάι: «Κλόουν που λέει το όνομά του για τα κλικς»

O Σέιν Λάρκιν δεν άφησε αναπάντητα όσα είπε ο Ίμπο Κουτλουάι.

Ο Σέιν Λάρκιν, έχει μείνει εκτός δράσης για πάνω από τρεις μήνες λόγω τραυματισμού στη βουβωνική χώρα. Αν και η ομάδα ανακοίνωσε ότι ο Λάρκιν θα ενταχθεί στο ρόστερ για το Κύπελλο Τουρκίας της προηγούμενης εβδομάδας, τελικά δεν πάτησε παρκέ.

Μετά το τουρνουά, ο πρώην αστέρας τουρκικού μπάσκετ, Ιμπραήμ Κουτλουάι σχολίασε την κατάσταση: «Ο Πάμπλο Λάσο ήθελε να φέρει τον Σέιν Λάρκιν στο παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με τη Μπεσίκτας, αλλά ο Λάρκιν δεν ήθελε να μπει στο παιχνίδι».

Αυτά τα σχόλια δεν κάθισαν καλά στον Λάρκιν. Ο 33χρονος γκαρντ εξήγησε τη δική του πλευρά στα social media, τονίζοντας ότι συμπεριλήφθηκε μόνο στο ρόστερ για να στηρίξει τους συμπαίκτες του. Σύμφωνα με τον Λάρκιν, το να παίξει θα ήταν πολύ επικίνδυνο δεδομένης της διαδικασίας αποκατάστασής του.

Aναλυτικά όσα ανέφερε

«Και αυτό είναι ακριβώς ο λόγος που δεν έπρεπε ποτέ να βρίσκομαι στη λίστα για το κύπελλο. Γιατί δεν είμαι αρκετά υγιής για να παίξω, και η προσπάθεια να είμαι εκεί για την ομάδα μπορεί να παρεξηγηθεί ως ότι δεν θέλω να παίξω. Τώρα έχετε δύο κλόουν που αγαπούν να λένε το όνομά μου για clickbait και προσοχή.

Μιλούν χωρίς πραγματικά να ξέρουν ποια είναι η πραγματικότητα. Αν κάποιος γνωρίζει πραγματικά τον χαρακτήρα μου και τι έχω περάσει για να παίξω όλα αυτά τα χρόνια, τότε μπορεί να με κρίνει από την αλήθεια.

Αλλά αν επιτρέψεις στα μέλη των μέσων να ελέγχουν την αφήγηση, αυτό συμβαίνει. Αν κάποιος χρειάζεται να μάθει κάτι, είναι η ομάδα μου. Και εμείς ξέρουμε την αλήθεια της κατάστασης. Δύο τύποι που προσπαθούν να παραμείνουν σχετικοί με λόγια δεν θα μπορούσαν ποτέ να ξέρουν.

Μια επίθεση στον χαρακτήρα μου δεν είναι ποτέ κάτι που θα επιτρέψω. Έχω δώσει τα πάντα στην ομάδα μου και στο τουρκικό μπάσκετ. Παίζοντας με τραυματισμούς και βάζοντας το σώμα μου σε κίνδυνο για χρόνια. Οτιδήποτε ειπωθεί κατά αυτού είναι απλώς για προσοχή ή για να προκαλέσει αντίδραση.

Αν κάποιος από αυτούς ήθελε πραγματικά να μάθει την αλήθεια και πώς είναι το σώμα μου, θα μπορούσε εύκολα να ρωτήσει, για να μάθει την αλήθεια. Αλλά αντίθετα, προτιμούν να χρησιμοποιούν το όνομά μου για κλικ και προσοχή. Κάπως θλιβερό αν με ρωτάς.

Η επίθεση στον χαρακτήρα ενός τραυματισμένου παίκτη που δεν μπορεί να είναι στο γήπεδο χωρίς έντονους πόνους μετά από χειρουργείο είναι μια πολύ χαμηλή πράξη. Αν θέλεις να αμφισβητήσεις ή να σκεφτείς κάτι, σκέψου αυτό. Θα δεις την αλήθεια. Κάθε ευκαιρία που έχουν να μιλήσουν για μένα, τη χρησιμοποιούν.

Όποιος μιλάει μόνο για ανθρώπους στις χαμηλές τους στιγμές είναι ένας αξιολύπητος, ζηλιάρης άνθρωπος. Όταν παίζω καλά και κάνω όλα όσα κάνω για να κερδίσει η ομάδα μου ή η χώρα μου, δεν ακούς τίποτα. Απόλυτη σιωπή. Ούτε μία καλή κουβέντα για μένα.

Μόλις υπάρξει μια κακή στιγμή. Ο πιο δυνατός στη σάλα. Χαχα αν δεν σου αρέσω, πες το. Αλλά να κριτικάρεις έναν τύπο και να αμφισβητείς τον χαρακτήρα του βασισμένος σε έναν τραυματισμό που απαιτούσε χειρουργείο και δεν έχει αναρρώσει πλήρως ακόμη, και να χρησιμοποιείς αυτό ως ευκαιρία να λες κακά λόγια. ΑΞΙΟΛΥΠΗΤΟ.

Ως αθλητής, ειδικά ως πρώην αθλητής. Θα περίμενες ότι η προσέγγιση θα ήταν να λες την αλήθεια και να μιλάς για την πραγματικότητα για να δώσεις μια εικόνα του τι περνούν οι αθλητές. Φαίνεται ότι ο στόχος τους είναι να δημιουργήσουν μια αρνητική αντίληψη για μένα σε κάθε ευκαιρία.

Η πραγματικότητα είναι ότι ήθελα να είμαι όσο το δυνατόν πιο κοντά στους συμπαίκτες μου και να βοηθήσω με κάθε τρόπο που μπορούσα. Ακόμη κι αν αυτό σήμαινε ότι δεν μπορούσα πραγματικά να μπω στο γήπεδο και να παίξω χωρίς να ρισκάρω τη μακροπρόθεσμη υγεία μου. Αυτή είναι η ΑΛΗΘΕΙΑ.

Όποιος λέει κάτι διαφορετικό είναι απλώς ένας άγνωστος ηλίθιος που θέλει απλώς λίγη προσοχή. Πατατενός, ζηλόφθονος, φθονερός, όποια λέξη θέλεις πες την. Το να επιτίθεσαι σε έναν τραυματισμένο είναι απλώς λυπηρό, ειδικά ως πρώην αθλητής. Ως άντρας, ποτέ δεν θα το έκανα. Και δεν είμαστε όλοι φτιαγμένοι με τον ίδιο τρόπο.

Ρώτα τον τύπο αν ο γιος του, που είναι ένας εξαιρετικός νεαρός παίκτης, ήταν στη θέση μου, τι θα έκανε. Θα ρίσκαρε την μακροπρόθεσμη υγεία του; Ή θα βεβαιωνόταν ότι είναι ασφαλής πριν παίξει ξανά; Στοιχηματίζω ότι τότε δεν θα ήταν ζήτημα χαρακτήρα.

Δεν έπρεπε ποτέ να βρεθώ σε αυτή την κατάσταση, αλλά επειδή είμαι τόσο ομαδικός τύπος, το έκανα. Εναντίον των επιθυμιών μου επειδή ήξερα πώς θα το διέστρεφε ο Τύπος. Και τώρα να 'μαστε... η αλήθεια είναι αλήθεια. Δύο τύποι που ποτέ δεν έχουν μιλήσει σε μένα ή σε κανέναν κοντά μου που γνωρίζει την κατάσταση της υγείας μου.

Απολύτως κανείς δεν μπορεί να μιλήσει για την κατάσταση μου και να είναι αληθινός. Αν ακολουθήσεις τον ανόητο, θα γίνεις κι εσύ κλόουν. Άφησε την αλήθεια να είναι η πραγματικότητά σου, και θα δεις τι συμβαίνει πραγματικά πίσω από τις σκηνές. Και ειλικρινά, αν το αμφισβητείς... γαμ... κι εσύ.

Πάντα ήμουν ένας σεβαστός τύπος. Και αυτό με κανέναν τρόπο δεν είναι απάντηση σε κάτι που αφορά τη Φενέρ. Σέβομαι τη Φενέρ ως αντίπαλο και έχουμε δώσει πολλές μεγάλες μάχες όλα αυτά τα χρόνια. Αυτή είναι μια απάντηση σε μια επίθεση στον χαρακτήρα μου από άσεβους, γερασμένους τρολάδες, αξιοθρήνητους άντρες.

Ποιος επιτίθεται στον χαρακτήρα ενός αθλητή; Όταν βρίσκεται σε δύσκολη στιγμή λόγω τραυματισμού. Για μένα, ποτέ δεν θα έκανα κάτι τέτοιο χωρίς να γνωρίζω την αλήθεια, όχι μόνο ως αθλητής αλλά και ως άνθρωπος. Θα έπρεπε να αμφισβητείτε οποιονδήποτε θα έφτανε σε αυτό το χαμηλό επίπεδο.

Σε όλους τους οπαδούς της Φενέρ, όλη μου η αγάπη και ο σεβασμός. Αυτό δεν έχει να κάνει με εσάς. Το πάθος σας για τον σύλλογο σε παγκόσμιο επίπεδο είναι αξιοθαύμαστο. Ένα από τα καλύτερα στον κόσμο. Αυτή είναι μια απάντηση σε 2 άτομα που λένε βλακείες για μερικά clicks. Και τίποτα παραπάνω.