Ο Ερυθρός Αστέρας υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο Βελιγράδι (05/11 - 21:00) και με αφορμή τις απουσίες των σέντερ των «πρασίνων», οι Σέρβοι θυμήθηκαν μια ιστορία με πρωταγωνιστή τον Εργκίν Αταμάν.

Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει με αρκετές απουσίες στο Βελιγράδι για την αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα (05/11 - 21:00) ενόψει της 9ης αγωνιστικής της Euroleague.

Ο Μίρκο Μιλτίσεβιτς, μίλησε στο Meridiansport και οι Σέρβοι θυμήθηκαν μια ενδιαφέρον ιστορία με πρωταγωνιστές τον Εργκίν Αταμάν, τον Ματίας Λεσόρ και τον Τζος Νίμπο.

Ο Μίρκο Μιλίτσεβιτς ασχολείται με την ανάπτυξη νεαρών παικτών στον Ερυθρό Αστέρα και με αφορμή το ματς του Παναθηναϊκού με τους «ερυθρόλευκους» του Βελιγραδίου, οι Σέρβοι «έβγαλαν» στο φως μια ιστορία που σχετίζεται με τον τεχνικό των «πρασίνων» και ένα τηλεφώνημα που έκανε πριν από δύο χρόνια στον «θρύλο» του Αστέρα.

Πριν από δύο σεζόν, μέσα στη νύχτα, χτύπησε το τηλέφωνο. Στην οθόνη έγραφε - Εργκίν Αταμάν . Δεν μπορούσε να αρνηθεί την πρόσκληση ενός παλιού φίλου και κατευθύνθηκε στο Crowne Plaza για να βοηθήσει τον παλιό του φίλο. Έλαβε μια αποστολή από τον προπονητή του Παναθηναϊκού : να προετοιμάσει τον Λεσόρ για τη μονομαχία εναντίον του Νίμπο. Ο επίλογος ήταν μια μεγάλη νίκη της ελληνικής ομάδας στο Βελιγράδι επί της Μακάμπι. Τώρα ο ΠΑΟ έρχεται ξανά στην πρωτεύουσα της Σερβίας και ο Αταμάν δεν θα έχει στο πλευρό του τον σέντερ, στον οποίο ο θείος Μίρκο θα μπορούσε να δώσει συμβουλές. Ακόμα κι αν είχε, δεν θα μπορούσε - γιατί απέναντι βρίσκεται ο αγαπημένος του Ερυθρός Αστέρας! Ο Μιλίτσεβιτς είναι φίλος με τον Τούρκο ειδικό εδώ και πολλά χρόνια και είναι πάντα το πρώτο σημείο επαφής όταν ο Αταμάν είναι φιλοξενούμενος στις αίθουσες του Βελιγραδίου.