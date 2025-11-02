Λιμόζ - Μονακό 77-94: Περίπατος για την ομάδα του Σπανούλη
Παράσταση για έναν ρόλο ήταν το παιχνίδι της Μονακό με την Λιμόζ καθώς η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, μετά τις νίκες της απέναντι στο Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, επικράτησε και στο γαλλικό πρωτάθλημα με το επιβλητικό 94-77.
Από το πρώτο κιόλας δεκάλεπτο η διαφορά έφτασε στους 20 πόντους, με την Μονακό να μην χαλαρώνει ποτέ και να φτάνει εν τέλει στην τελική επικράτηση, με την οποία ανέβηκε στο 5-1 στο γαλλικό πρωτάθλημα. Από την άλλη η Λιμόζ υποχώρησε στο 3-4.
Για την Μονακό ακολουθεί το εκτός έδρας παιχνίδι με τη Μακάμπι στο Βελιγράδι (06/11, 22:00) για την EuroLeague.
Να σημειωθεί πως απουσίαζαν για λόγους συντήρησης οι Μάικ Τζέιμς και Ντάνιελ Τάις.
Τα δεκάλεπτα: 11-31, 28-56, 51-73, 77-94
