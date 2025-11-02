Υπάρχουν αρκετές αξιόλογες περιπτώσεις σέντερ από το ΝΒΑ που κυκλοφορούν ελεύθεροι και μπορούν να ανεβάσουν επίπεδο ομάδες της Euroleague, με τον Παναθηναϊκό να αναζητά πλέον πεντάρι.

Ο τραυματισμός του Ομέρ Γιούρτσεβεν προστέθηκε στην ήδη μεγάλη λίστα τραυματιών του Παναθηναϊκού AKTOR στη θέση των ψηλών, με το «τριφύλλι» μάλιστα να αναγκάζεται να παρουσιαστεί σε ορισμένους αγώνες χωρίς σέντερ!

Οι «πράσινοι» είχαν ανοιχτά τα μάτια τους στην αγορά, ωστόσο όπως φαίνεται πλέον θα κινηθούν πιο δυναμικά, ψάχνοντας κυρίως παίκτη για συμβόλαιο δύο μηνών σε πρώτη φάση.

Στο ΝΒΑ υπάρχουν σέντερ που κυκλοφορούν ελεύθεροι ψάχνοντας τον επόμενο σταθμό της καριέρας τους και ορισμένες περιπτώσεις είναι δελεαστικές, ενώ άλλες είναι σχεδόν απίθανες να συμβούν. Μάλιστα ένας εκ αυτών... ακούστηκε για Ελλάδα αλλά ακόμα είναι free agent, o Πρέσιους Ατσίουα. Ωστόσο δεν είναι ο μόνος. Το Gazzetta παρουσιάζει σέντερ που έπαιξαν στο ΝΒΑ τα προηγούμενα χρόνια και κυκλοφορούν ελεύθεροι.

Πρέσιους Ατσίουα

Eίναι ίσως η πιο δελεαστική περίπτωση στην αγορά των free agents (παίζει και σαν power forward φυσικά). Τελευταία του ομάδα ήταν οι Χιτ αλλά δεν κατάφερε να κερδίσει θέση στο ρόστερ της ομάδας. Δυναμικός ψηλός που μπορεί να δώσει λύσεις και στην άμυνα. Με τους Ράπτορς που είχε τους καλύτερους μέρους όρους, μέτρησε 9.2 πόντους και 6 ριμπάουντ. Στους Νικς που αγωνίστηκε πέρυσι είχε 6.6 πόντους και 5.6 ριμπάουντ.

Μπολ Μπολ

Ακόμα ένα πολύ δυνατό όνομα που κυκλοφορεί ελεύθερο στην αγορά. Στα 26 του χρόνια δεν έχει βρει συμβόλαιο ακόμα. Μετρά 6.2 πόντους και 3.5 ριμπάουντ κατά μέσο όρο στην καριέρα του στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη. Ένα πακέτο που μπορεί να κάνει αρκετά πράγματα στο παρκέ, αλλά η σταθερότητα του δεν είναι η καλύτερη δυνατή. Μακρύς, καλό μπασκετικό I.Q που πέρασε τα καλύτερα χρόνια του στο Ορλάντο με 9.1 πόντους και 5.6 ριμπάουντ κατά μέσο όρο. Η σωματοδομή του έχει τα καλά της και τα κακά της και θέλει ιδιαίτερη προσοχή το πως θα χρησιμοποιηθεί.

Μο Μπάμπα

Ακόμα ένα όνομα που... έπαιξε για μετακόμιση για Ελλάδα (ήταν στη λίστα του Ολυμπιακού), ωστόσο ακόμα δεν έχει υπογράψει σε ομάδα. Το ψάχνει πολύ για να επιστρέψει στο ΝΒΑ αλλά ο χρόνος περνά και εκείνος παραμένει ελεύθερος. Στη Euroleague θα μπορούσε να κάνει σπουδαία πράγματα αν το αποφάσιζε. Είναι 27 ετών πλέον και δεν μπόρεσε να κάνει το ξεπέταγμα σε Μάτζικ και Λέικερς. Τίμιος αμυντικός, καλός μπλοκέρ, μπορεί να δώσεις λύσεις στην επίθεση. Έχει αγωνιστεί σε Μάτζικ, Λέικερς, Σίξερς, Πέλικανς και Κλίπερς.

Tζέιμς Γουάισμαν

Σχεδόν απίθανο να έρθει Ευρώπη στα 24 του χρόνια, αλλά ακόμα παραμένει ελεύθερος, αφού οι Πέισερς δεν τον κράτησαν στο ρόστερ και ας έχουν έλλειψη στη θέση των σέντερ. Ήταν καλό prospect όταν μπήκε στο ΝΒΑ με τους Γουόριορς, αλλά δεν είχε την εξέλιξη που θα περίμεναν πολλοί. Οι τραυματισμοί, ορισμένοι σοβαροί τον πλήγωσαν. Η κορυφαία σεζόν της καριέρας του ηταν στο Ντιτρόιτ, όταν μέτρησε 12.7 πόντους και 8.1 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Mαρκίζ Μπόλντεν

Ίσως η πιο αδύναμη περίπτωση από όλους τους παραπάνω. Ωστόσο βρίσκεται σε καλή ηλικία και είναι μόλις στα 27 του. Δεν έχει καταφέρει να σταθεί επάξια στο ΝΒΑ και η Euroleague ίσως θα μπορούσε να είναι λύση. Τη σεζόν 2023-24 είχε 4.1 πόντους και 3.6 ριμπάουντ ανά ματς στους Χόρνετς. Απόφοιτος ενός εκ των κορυφαίων κολεγιακών προγραμμάτων, του Duke. Aλλά στο ΝΒΑ αδυνατεί να βρει την Ιθάκη του.

Μόουζες Μπράουν

Ακόμα μια περίπτωση που δεν τραβά πάνω της τα βλέμματα όπως ο Μπάμπα, ο Μπολ και ο Ατσίουα, αλλά έχει την προοπτική της. Ο Μπράουν είναι στα 26 του χρόνια και μετρά έξι σεζόν στο ΝΒΑ. Δεν έχει στεριώσει πουθενά και έχει αγωνιστεί σε Πέισερς, Μάβερικς, Mπλέιζερς, Θάντερ, Νετς και Κλίπερς. Κορυφαία του σεζόν και με διαφορά το 2020-21 τότε που αγωνίστηκε στην Οκλαχόμα και μέτρησε 8.6 πόντους και 8.9 ριμπάουντ ανά ματς. Καλός ριμπάουντερ που ψάχνει μια ευκαιρία να για απογειώσει την καριέρα του.

Τρίσταν Τόμπσον

Ίσως η κορυφαία καριέρα από όλους όσους βρίσκονται στο θέμα αυτό. Έχει πάρει πρωτάθλημα με τους Καβς το 2016. Τίμιος ψηλός στα καλά του χρόνια στο Κλίβελαντ που έδινε μάχες στην ρακέτα. Ωστόσο πλέον πάτησε τα 34 του και την περσινή σεζόν έπαιξε ελάχιστα στους Καβς με 1.7 πόντους μέσο όρο. Στην καριέρα του μετρά 8.3 πόντους και 7.8 ριμπάουντ ανά ματς. Κορυφαια του σεζόν το 2019-20 στο Κλίβελαντ, τότε που μέτρησε 12 πόντους και 10.1 ριμπάουντ. Δείχνει να μην έχει πλέον κίνητρο, αλλά είναι όνομα που κάνει... γκελ! Ελάχιστες οι πιθανότητες να έρθει Ευρώπη, αλλά στη ζωή όλα μπορούν να συμβούν.