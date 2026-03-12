O Μανούτσαρ Μαρκοϊσβίλι είναι αυτός ο οποίος θα κάτσει στον πάγκο της Μονακό για την αναμέτρηση κόντρα στον Ολυμπιακό.

Η Μονακό θα φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό (12/03, 20:00) για την 31η αγωνιστική της EuroLeague, με τον Μανούτσαρ Μαρκοϊσβίλι να κάθεται στον πάγκο των Μονεγάσκων.

Έπειτα από την αποχώρηση του Βασίλη Σπανούλη από το Προγκιπάτο ο Σέργκι Γκλαντίρ είχε κοουτσάρει τον γαλλικό σύλλογο στην αναμέτρηση κόντρα στη Ναντέρ, καθώς και κόντρα στη Σολέ.

Παρόλα αυτά σύμφωνα με τη Be basket χρέη πρώτου προπονητή για τον ματς με τους «ερυθρόλευκος» θα αναλάβει ο Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι ο οποίος ήταν στο τεχνικό επιτελείο του «Kill Bill».