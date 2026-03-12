Μονακό: Ο Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι θα κοουτσάρει κόντρα στον Ολυμπιακό
Η Μονακό θα φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό (12/03, 20:00) για την 31η αγωνιστική της EuroLeague, με τον Μανούτσαρ Μαρκοϊσβίλι να κάθεται στον πάγκο των Μονεγάσκων.
Έπειτα από την αποχώρηση του Βασίλη Σπανούλη από το Προγκιπάτο ο Σέργκι Γκλαντίρ είχε κοουτσάρει τον γαλλικό σύλλογο στην αναμέτρηση κόντρα στη Ναντέρ, καθώς και κόντρα στη Σολέ.
Παρόλα αυτά σύμφωνα με τη Be basket χρέη πρώτου προπονητή για τον ματς με τους «ερυθρόλευκος» θα αναλάβει ο Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι ο οποίος ήταν στο τεχνικό επιτελείο του «Kill Bill».
🚨 Changement sur le banc de Monaco ce soir en EuroLeague.— BeBasket (@Be_BasketFr) March 12, 2026
Ce n’est pas Sergii Gladyr mais Manuchar Markoishvili qui sera coach n°1 de la Roca Team face à l’Olympiakos.
L’assistant géorgien prend les commandes après le départ de Vassilis Spanoulis.
📰 https://t.co/agrUZbC30q pic.twitter.com/kQ8el7Jzij
