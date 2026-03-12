Επίσημα παρελθόν αποτελούν για την Μονακό ο Ηλίας Καντζούρης και ο Κώστας Χαραλαμπίδης, μετά την αποχώρηση Σπανούλη.

Ένα 24ωρο μετά την αποχώρηση του Βασίλη Σπανούλη η Μονακό ανακοίνωσε την φυγή και των συνεργατών του Ηλία Καντζούρη και Κώστα Χαραλαμπίδη, που αποτελούσαν τους στενούς συνεργάτες του στο πριγκιπάτο.

Η διοίκηση των μονεγάσκων έσπευσε να τους ευχαριστήσει για την προσφορά τους στον σύλλογο και παράλληλα ενημέρωσε για τα καθήκοντα στον πάγκο της ομάδας που διαφοροποιούνται από τη στιγμή που υπάρχει αναβάθμιση ρόλου σε μέλη του προπονητικού επιτελείου.

Ειδικότερα, οι προπονητικές αρμοδιότητες θα αναληφθούν πλέον από τους Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι και Σεργκέι Γκλαντίρ, ενώ ο Σίγκιτας Καβαλίουσκας διατηρεί τον ρόλο του ως γυμναστής.

Η ανακοίνωση της Μονακό, αναφέρει: «Μετά την αποχώρηση του Βασίλη Σπανούλη, οι βοηθοί του, Ηλίας Καντζούρης και Κώστας Χαραλαμπίδης, αποχωρούν επίσης από την ομάδα. Όλος ο σύλλογος τους ευχαριστεί για την αφοσίωσή τους και τη δουλειά που έκαναν με την ομάδα.

Κι όλα αυτά ενώ σε λίγες ώρες η Μονακό θα αναμετρηθεί με τον Ολυμπιακό για την 31η αγωνιστική της Euroleague, σε μια αναμέτρηση που δεν έχει καμία σχέση με τον αγώνα του πρώτου γύρου.