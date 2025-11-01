Ο Ολυμπιακός βρήκε τη συνταγή της επιτυχίας μέσω της άμυνάς του. Από τους 92 πόντους κόντρα στη Μονακό δέχθηκε μόλις 58 από τη Χάποελ Τελ Αβίβ γυρίζοντας τον διακόπτη σε μόλις 48 ώρες.

Ο Ολυμπιακός με «όπλο» του την άμυνα σε μία ματσάρα επιπέδου play offs επικράτησε της Χάποελ Τελ Αβίβ με 62-58.

Η λέξη «κλειδί» της αναμέτρησης ήταν άμυνα, άμυνα, άμυνα. Το συστατικό εκείνο δηλαδή που διέπει την τακτική του Γιώργου Μπαρτζώκαι και έχει πλάσει τον Ολυμπιακό αυτά τα χρόνια, όμως τη φετινή σεζόν (2025-26) έψαχνε με τεράστια δυσκολία να το βρει.

Έπειτα από μία πικρή ήττα μέσα στο ΣΕΦ από την Μονακό του Βασίλη Σπανούλη από την οποία δέχθηκε 92 πόντους, οι «ερυθρόλευκοι» γύρισαν αποφασιστικά τον διακόπτη απέναντι στην πιο φορμαρισμένη ομάδα της διοργάνωσης μέχρι στιγμής, εκείνης του Δημήτρη Ιτούδη. Οι Ισραηλινοί μέχρι και την 8η αγωνιστική κρατούσαν τα σκύπτρα της καλύτερης επίθεσης στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, όμως τα βρήκαν... σκούρα απέναντι στους Πειραιώτες.

Αξιοσημείωτο είναι ότι σκόραραν μόλις 58 πόντους και ο Ολυμπιακός δέχθηκε τους λιγότερους πόντους που έχει δεχθεί τη φετινή σεζόν. Οι «ερυθρόλευκοι» μέχρι εκείνο το σημείο δέχονταν μέσο όρο 84.4 πόντους τους οποίους «ροκάνισαν» με τεράστια επιτυχία μέσα σε μόλις 48 ώρες.