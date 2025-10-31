Παναθηναϊκός: Η 12άδα των «πρασίνων» για το ματς με τη Μονακό - Ποιος έμεινε εκτός
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΜΟΝΑΚΟ: Γιώργος Κούβαρης
Χωρίς τον Νίκο Ρογκαβόπουλο θα αντιμετωπίσει τελικά ο Παναθηναϊκός την Μονακό για την 8η αγωνιστική της Euroleague.
Ο Έλληνας διεθνής φόργουορντ δεν μπόρεσε να ξεπεράσει τελικά τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρεί με αποτέλεσμα να τεθεί νοκ άουτ από την αναμέτρηση κόντρα στους Μονεγάσκους.
Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στο Πριγκιπάτο με 13 παίκτες καθώς δεν ήταν σίγουρο ότι ο «Ρόγκα» θα μπορούσε να αγωνιστεί. Κάτι που αποδείχθηκε και στην πορεία. Δεν έχει ξεπεράσει ακόμα το διάστρεμμα που τον ταλαιπωρεί και τέθηκε νοκ άουτ από το ματς.
Ενοχλήσεις τον αγκώνα εξακολουθεί να έχει και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης ο οποίος ακολούθησε μέρος της προπόνησης της Πέμπτης.
Έτσι, λοιπόν, ο Εργκίν Άταμαν υπολογίζει για το ματς με την Μονακό στους Σορτς, Καλαϊτζάκη, Όσμαν, Σλούκα, Γκραντ, Κουζέλογλου, Ναν, Τολιόπουλο, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν.
