Ντε Κολό: Χάνει τον Γάλλο για τρεις εβδομάδες η Βιλερμπάν
Δεν έχουν τελειωμό τα προβλήματα στη Βιλερμπάν, αφού έπειτα από τον Ερτέλ, Χάρισον και Τζάκσον, εκτός αναμένεται να είναι και ο Νάντο Ντε Κολό.
Ο διεθνής Γάλλος θα στερήσει τις υπηρεσίες τους για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες, καθώς ταλαιπωρείται από πρόβλημα στον μηρό, που αποκόμισε στον αγώνα με τη Ζάλγκιρις για την 8η αγωνιστική της Euroleague, σύμφωνα με το γαλλικό μέσο Progress.
Ο έμπειρος γκαρντ φέτος μετράει 12.7 πόντους, με 1.7 ριμπάουντ και 4 ασίστ ανά 19:29 λεπτά συμμετοχής.
