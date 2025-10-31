Νέο πλήγμα στη Βιλερμπάν, αφού θα χάσει τον Νάντο Ντε Κολό για τις επόμενες τρεις εβδομάδες, λόγω προβλήματος τραυματισμού.

Δεν έχουν τελειωμό τα προβλήματα στη Βιλερμπάν, αφού έπειτα από τον Ερτέλ, Χάρισον και Τζάκσον, εκτός αναμένεται να είναι και ο Νάντο Ντε Κολό.

Ο διεθνής Γάλλος θα στερήσει τις υπηρεσίες τους για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες, καθώς ταλαιπωρείται από πρόβλημα στον μηρό, που αποκόμισε στον αγώνα με τη Ζάλγκιρις για την 8η αγωνιστική της Euroleague, σύμφωνα με το γαλλικό μέσο Progress.

Ο έμπειρος γκαρντ φέτος μετράει 12.7 πόντους, με 1.7 ριμπάουντ και 4 ασίστ ανά 19:29 λεπτά συμμετοχής.

