Δείτε ποιοι παίκτες θα απουσιάζουν από τις σημερινές (31/10) αναμετρήσεις της Euroleague.

Το πρόγραμμα της Παρασκευής (31/10) περιλαμβάνει συνολικά τέσσερα παιχνίδια, με τα οποία θα ολοκληρωθεί η δράση της όγδοης αγωνιστικής της Euroleague.

Δείτε τους παίκτες που θα απουσιάσουν από τους αγώνες με τους οποίους θα τελειώσει μία ακόμη «διαβολοβδομάδα» τη φετινή σεζόν.

Μονακό - Παναθηναϊκός 20:00

Ρισόν Χολμς: Εκτός

Ματίας Λεσόρ: Εκτός

Αλέξανδρος Σαμοντούροβ: Εκτός

Νίκος Ρογκαβόπουλος: Αμφίβολος

Παναγιώτης Καλαϊτζάκης: Αμφίβολος

Ολυμπιακός - Χάποελ Τελ Αβίβ 21:15

Μουσταφά Φαλ: Εκτός

Κίναν Έβανς: Εκτός

Γιαμ Μαντάρ: Εκτός

Μπρούνο Καμπόκλο: Εκτός

Μπασκόνια - Εφές 21:30

Τρεντ Φόρεστ: Εκτός

Μάρκους Χάουαρντ: Εκτός

Γιώργος Παπαγιάννης: Εκτός

Βινσέντ Πουαριέ: Εκτός

Ροντρίγκ Μπομπουά: Εκτός

Παρτίζαν - Μπαρτσελόνα 21:30