Euroleague: Οι απουσίες στις σημερινές αναμετρήσεις
Δείτε ποιοι παίκτες θα απουσιάζουν από τις σημερινές (31/10) αναμετρήσεις της Euroleague.
- Μονακό - Παναθηναϊκός 20:00
- Ολυμπιακός - Χάποελ Τελ Αβίβ 21:15
- Μπασκόνια - Εφές 21:30
- Παρτίζαν - Μπαρτσελόνα 21:30
Το πρόγραμμα της Παρασκευής (31/10) περιλαμβάνει συνολικά τέσσερα παιχνίδια, με τα οποία θα ολοκληρωθεί η δράση της όγδοης αγωνιστικής της Euroleague.
Δείτε τους παίκτες που θα απουσιάσουν από τους αγώνες με τους οποίους θα τελειώσει μία ακόμη «διαβολοβδομάδα» τη φετινή σεζόν.
Μονακό - Παναθηναϊκός 20:00
- Ρισόν Χολμς: Εκτός
- Ματίας Λεσόρ: Εκτός
- Αλέξανδρος Σαμοντούροβ: Εκτός
- Νίκος Ρογκαβόπουλος: Αμφίβολος
- Παναγιώτης Καλαϊτζάκης: Αμφίβολος
Ολυμπιακός - Χάποελ Τελ Αβίβ 21:15
- Μουσταφά Φαλ: Εκτός
- Κίναν Έβανς: Εκτός
- Γιαμ Μαντάρ: Εκτός
- Μπρούνο Καμπόκλο: Εκτός
Μπασκόνια - Εφές 21:30
- Τρεντ Φόρεστ: Εκτός
- Μάρκους Χάουαρντ: Εκτός
- Γιώργος Παπαγιάννης: Εκτός
- Βινσέντ Πουαριέ: Εκτός
- Ροντρίγκ Μπομπουά: Εκτός
Παρτίζαν - Μπαρτσελόνα 21:30
- Καρλίκ Τζόουνς: Εκτός
- Σέικ Μίλτον: Εκτός
- Μάριο Νάκιτς: Εκτός
- Νίκο Λαπροβίτολα: Εκτός
- Ζουάν Νούνιεζ: Εκτός
@Photo credits: eurokinissi, LATO KLODIAN
