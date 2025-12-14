Η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε πάρτι απέναντι στην Τζιρόνα (112-76) και παρέμεινε στην κορυφή της ACB.

Η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε πάρτι απέναντι στην Τζιρόνα, επικράτησε με 112-76 και παρέμεινε στην πρώτη θέση της ACB με 9-1.

Από το ημίχρονο η διαφορά ήταν σε διψήφια τιμή, με την Βασίλισσα να πατά γκάζι στη συνέχεια και να φτάνει με άνεση στη νίκη.

Αυτή ήταν η 36η συνεχόμενη εντός έδρας νίκη στη Liga Endesa για τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία είχε σε καλή κατάσταση τους Τρέι Λάιλς (16π.), Γκαμπριέλε Προτσίντα (15π.) και Ντέιβιντ Κράμερ (13π.). Μάριο Χεζόνια και Έντι Ταβάρες έμειναν εκτός για λόγους ξεκούρασης.

Οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι είχαν για πρώτο σκόρερ τον Νίκολα Μάριτς (12π.), υποχώρησαν στο 4-6 μετά από το ματς της 10ης αγωνιστικής.

Τα δεκάλεπτα: 28-22, 59-49, 86-65, 112-76.

Τα αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής

Ουνικάχα Μάλαγα – Σαν Πάμπλο Μπούργος 99-91

Μπρεογκάν – Τενερίφη 96-108

Γκραν Κανάρια – Μπασκόνια ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ

Ανδόρα – Γρανάδα 86-81

Μπιλμπάο – Γέιδα 93-75

Μούρθια – Χοβεντούτ Μπανταλόνα 80-77

Ρεάλ Μαδρίτης – Τζιρόνα 112-76

Βαλένθια – Σαραγόσα ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ

Μανρέσα – Μπαρτσελόνα (14/12, 20:00)

Η Κατάταξη

1. Ρεάλ Μαδρίτης 9-1

2. Βαλένθια 8-1

3. Μούρθια 8-2

4. Τενερίφη 7-3

5. Χοβεντούτ Μπανταλόνα 7-3

6. Ουνικάχα Μάλαγα 7-3

7. Μπαρτσελόνα 5-4

8. Μπιλμπάο 5-5

9. Μπασκόνια 4-5

10. Μπρεογκάν 4-6

11. Γέιδα 4-6

12. Τζιρόνα 4-6

13. Ανδόρα 4-6

14. Γκραν Κανάρια 3-6

15. Σαραγόσα 3-6

16. Μανρέσα 3-6

17. Γρανάδα 1-9

18. Σαν Πάμπλο Μπούργος 1-9