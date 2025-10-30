Η Ρεάλ έκανε εκρηκτικό ξεκίνημα απέναντι στη Φενέρμπαχτσε στη Movistar Arena, παίρνοντας προβάδισμα 17-2 στο 4:29.

Η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσε στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της EuroLeague, πατώντας το πόδι στο γκάζι στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης στη Movistar Arena και παίρνοντας προβάδισμα 17-2 μέχρι το πρώτο τηλεοπτικό timeout!

Η «Βασίλισσα» είχε 1/2 δίποντα, 4/4 τρίποντα, 3/3 βολές, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ στα πρώτα 4:29, με σκόρερ τους Λάιλς (5π.), Αμπάλδε (3π.), Καμπάτσο (6π.) και Ταβάρες (3π.).

Από την άλλη πλευρά, η Φενέρμπαχτσε είχε 1/4 δίποντα, 0/3 τρίποντα και 1 ασίστ, με τον Γουέιντ Μπόλντγουιν να αποτελεί τον μοναδικό σκόρερ των φιλοξενούμενων.