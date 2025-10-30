Μονέκε: «Έσβησε» τα φώτα στον Χορντ (vid)
Ο Τσίμα Μονέκε έκανε τη φάση του ημιχρόνου στην αναμέτρηση της Μακάμπι με τον Ερυθρό Αστέρα, με ένα εντυπωσιακό μπλoκ στον Χορντ.
Η Μακάμπι φιλοξενεί τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι για την 8η αγωνισιτκή της Euroleague.
Ο Τσίμα Μονέκε μόλις πέντε λεπτά από την έναρξη του παιχνιδιού έδωσε το highlight του αγώνα με ένα εντυπωσιακό μπλοκ στον Χορντ στην προσπάθειά του να σκοράρει.
Δείτε τη φάση
Get outta here 😤— EuroLeague (@EuroLeague) October 30, 2025
Huge block by Chima Moneke! 🔥#MotorolaMagicMoment @Moto I @kkcrvenazvezda pic.twitter.com/YVi5spc3cp
@Photo credits: Twitter/ EuroLeague
