Ο Τσίμα Μονέκε έκανε τη φάση του ημιχρόνου στην αναμέτρηση της Μακάμπι με τον Ερυθρό Αστέρα, με ένα εντυπωσιακό μπλoκ στον Χορντ.

Η Μακάμπι φιλοξενεί τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι για την 8η αγωνισιτκή της Euroleague.

Ο Τσίμα Μονέκε μόλις πέντε λεπτά από την έναρξη του παιχνιδιού έδωσε το highlight του αγώνα με ένα εντυπωσιακό μπλοκ στον Χορντ στην προσπάθειά του να σκοράρει.