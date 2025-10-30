Μονέκε: «Έσβησε» τα φώτα στον Χορντ (vid)

μονεκε
Ο Τσίμα Μονέκε έκανε τη φάση του ημιχρόνου στην αναμέτρηση της Μακάμπι με τον Ερυθρό Αστέρα, με ένα εντυπωσιακό μπλoκ στον Χορντ.

Η Μακάμπι φιλοξενεί τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι για την 8η αγωνισιτκή της Euroleague.

Ο Τσίμα Μονέκε μόλις πέντε λεπτά από την έναρξη του παιχνιδιού έδωσε το highlight του αγώνα με ένα εντυπωσιακό μπλοκ στον Χορντ στην προσπάθειά του να σκοράρει.

Δείτε τη φάση

@Photo credits: Twitter/ EuroLeague
     

