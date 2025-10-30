Euroleague: Με Ντόντα Χολ το top-10 της 7ης αγωνιστικής
Δημοσίευτηκε από την Euroleague το top - 10 της 7ης αγωνιστικής. Ανάμεσα στις κορυφαίες φάσεις της αγωνιστικής συμπεριλίφθηκε και η εντυπωσιακή συνεργασία του Τάιλερ Ντόρσεϊ με τον Ντόντα Χολ στην 9η θέση.
Στη δεύτερη θέση του top-10 μπήκε το buzzer-beater που πέτυχε ο Κλαρκ από το κέντρο στο ματς της Μακάμπι με τον Παναθηναϊκό, ενώ την κορυφή κατέκτησε το απίστευτο μπλοκ του Μπαντιό στο Βαλένθια - Φενέρμπαχτσε.
Δείτε το top-10 της Euroleague
Best of R7 🤩— EuroLeague (@EuroLeague) October 30, 2025
Top Plays of the Round I @etihad pic.twitter.com/9M48SX9uTX
