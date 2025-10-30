Euroleague: Με Ντόντα Χολ το top-10 της 7ης αγωνιστικής

ντοντα χολ
Στη 9η θέση βρέθηκε η εντυπωσιακή συνεργασία του Ντόρσεϊ με τον Ντόντα Χολ στις φάσεις που ξεχώρισαν στο top-10 της 7ης αγωνιστικής της Euroleague.

Δημοσίευτηκε από την Euroleague το top - 10 της 7ης αγωνιστικής. Ανάμεσα στις κορυφαίες φάσεις της αγωνιστικής συμπεριλίφθηκε και η εντυπωσιακή συνεργασία του Τάιλερ Ντόρσεϊ με τον Ντόντα Χολ στην 9η θέση.

Στη δεύτερη θέση του top-10 μπήκε το buzzer-beater που πέτυχε ο Κλαρκ από το κέντρο στο ματς της Μακάμπι με τον Παναθηναϊκό, ενώ την κορυφή κατέκτησε το απίστευτο μπλοκ του Μπαντιό στο Βαλένθια - Φενέρμπαχτσε.

Δείτε το top-10 της Euroleague

@Photo credits: Twtter/EuroLeague
     

