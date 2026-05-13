Συγκινητικές στιγμές μετά το ΑΕΚ - Παναθηναϊκός, με τον Θωμά Στρακόσια να πέφτει στην αγκαλιά του πατέρα του για να πανηγυρίσει.

Σύσσωμη η ΑΕΚ πλέει σε πελάγη ευτυχίας τις τελευταίες ημέρες, με τον Μάρκο Νίκολιτς και τους ποδοσφαιριστές του να είναι πρωταθλητές Ελλάδος για το 2026.

Οι Κιτρινόμαυροι επικράτησαν του Παναθηναϊκού με 2-1 στην κατάμεστη Allwyn Arena και τερμάτισαν πρώτοι στην κούρσα της φετινής Super League, μετατρέποντας το ματς της 4ης αγωνιστικής των playoffs σε ένα ατελείωτο πάρτι στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα του ματς της Κυριακής (10/5), ο κόσμος έγινε ένα με τους παίκτες, με όλους να πανηγυρίζουν έξαλλα μέσα στον αγωνιστικό χώρο τον 14ο τίτλο της Ένωσης. Ανάμεσά τους και ο Θωμάς Στρακόσια, που έτρεξε και αγκάλιασε τον πατέρα του σε μια πολύ συγκινητική στιγμή και για τους δύο.