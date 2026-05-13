Οι οπαδοί της Μίντλεσμπρο πήγαν στο γήπεδο της Σαουθάμπτον ντυμένοι... θάμνοι

Οι οπαδοί της Μίντλεσμπρο αποφάσισαν να διαμαρτυρηθούν για το σκάνδαλο «Spygate», με τον πιο απίθανο τρόπο, καθώς εμφανίστηκαν στο γήπεδο της Σαουθάμπτον ντυμένοι θάμνοι.

Η Σαουθάμπτον, αν και δυσκολεύτηκε, επικράτησε χθες (12/05) της Μίντλεσμπρο με 2-1 και εξασφάλισε το εισιτήριο της για τον τελικό ανόδου κόντρα στη Χαλ, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στο «Wembley» το Σάββατο 23 Μαίου.

Η παρουσία της όμως σε αυτό τον τελικό είναι μέχρι στιγμής αβέβαιη, λόγω του σκανδάλου Spygate 2.0. Οι οπαδοί των φιλοξενούμενων που βρέθηκαν χθες στο «St Mary's Stadium», φαίνεται να διασκεδάζουν πάντως όλη αυτή την διαμάχη, κάτι που φάνηκε άλλωστε και από την παρουσία τους στο γήπεδο.

Πιο συγεκριμένα, λίγα λεπτά πριν την έναρξη της αναμέτρησης, οι φίλοι της Μπόρο εθεάθησαν να μπαίνουν στο στάδιο ντυμένοι με στολές καμουφλάζ, φυλλωσιας, ακόμη και ως θάμνοι, υποστηρίζοντας τους ισχυρισμούς για «κατασκοπεία» με πολύ χιούμορ.

The Spygate 2.0 costumes are out in full force at St Mary's! 😅🕵 pic.twitter.com/xhaQIP0Fxq — Sky Sports Football (@SkyFootball) May 12, 2026

Θυμίζουμε ότι η EFL εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής ποινής στη Σαουθάμπτον, μετά από ισχυρισμούς ότι ένα μέλος του προσωπικού της πιάστηκε να βιντεοσκοπεί την προπόνηση της Μίντλεσμπρο πριν από τον πρώτο μεταξύ τους αγώνα (ο οποίος έληξε 0-0).