«Ο Ιωαννίδης έτοιμος να επιστρέψει στη δράση για τη Σπόρτινγκ»

Αντίστροφα για την επιστροφή του στη Σπόρτινγκ μετρά ο Ιωαννίδης, ο οποίος σύμφωνα με δημοσίευμα θα είναι στα πλάνα για την αναμέτρηση με τη Βιθέντε (16/5, 22:00).

Ο Φώτης Ιωαννίδης δεν έχει αγωνιστεί από τις 21 Φεβρουαρίου, όμως έχει επιστρέψει στις προπονήσεις με τη Σπόρτινγκ, μετά από ένα σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού, στον έσω πλάγιο σύνδεσμο του δεξί γονάτου του. Ο άλλοτε φορ του Παναθηναικου όπως αποκαλύπτει η «A Bola» έχει σχεδόν ξεπεράσει το πρόβλημα στους συνδέσμους του γονάτου και θα είναι στα πλάνα του Ρουί Μπόρζες για την αναμέτρησης με τη Βιθέντε το Σάββατο (16/5, 22:00).

Αν και τον προηγούμενο καιρό είχε γραφτεί πως και το ενδεχόμενο χειρουργικής επέμβασης, κάτι που εν τέλει δεν συνέβη και πλέον μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του στα γήπεδα με τη φανέλα των Λιονταριών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο διεθνής φορ ταλαιπωρήθηκε φέτος από διαδοχικά προβλήματα τραυματισμών, μένοντας εκτός πλάνων. Ο Πορτογάλος τεχνικός είχε μάλιστα παραδεχθεί πως η απουσία του 26χρονου Έλληνα του κόστισε, καθώς αναγκάστηκε να στηριχθεί περισσότερο στον Σουάρες. Ο Κολομβιανός επιθετικός, έτσι, επιβαρύνθηκε φτάνοντας να είναι ο τρίτος παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές στο ρόστερ.

Πρόσφατα δε ο Ρουί Μπόρζες είχε δηλώσει πως πιστεύει και εύχεται ότι θα τον δει να παίζει στα δύο τελευταία ματς της σεζόν. Σε μια χρονιά που ο Ιωαννίδης μέτρησε 22 συμμετοχές, σκοράροντας έξι γκολ, ενώ μοίρασε τρείς ασίστ, στην πρώτη του σεζόν στη Σπόρτινγκ.