Ο Βασίλης Σπανούλής είχε τη δική του... διάδραση με τους φιλάθλους του Ολυμπιακού.

Σε ένα παιχνίδι με απίστευτη ένταση, που θύμιζε playoffs, η Μονακό επικράτησε του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ με 92-87, παίρνοντας έτσι την τρίτη διαδοχική της νίκη στις τελευταίες αναμετρήσεις με τους Πειραιώτες.

Η αναμέτρηση είχε πολλές «μάχες» με εκείνη ανάμεσα στον Τάιλερ Ντόρσεϊ και τον Ματ Στράζελ να ξεχωρίζει όταν πήγαν να... ανάψουν τα αίματα στο ματς. Ωστόσο, λίγο πριν το φινάλε της αναμέτρησης ένα άλλο σκηνικό τράβηξε την προσοχή.

Καθώς οι διαιτητές κοιτούσαν ένα φάουλ του Ντόντα Χολ στον Ντάνιελ Τάις για να δουν αν θα το αναβαθμίσουν σε αντιαθλητικό, ο Βασίλης Σπανούλης είχε μία διάδραση με τους φιλάθλους του Ολυμπιακού που κάθονταν πίσω από τον πάγκο της ομάδας του.

Συγκεκριμένα, εκείνοι φάνηκαν να διαμαρτύρονται με τον Έλληνα τεχνικό να γυρνάει και να τους αγριοκοιτάζει με αποτέλεσμα όλοι μαζί να ξεκαρδίζονται στα γέλια.