Ολυμπιακός - Μονακό: Άναψαν τα «αίματα» ανάμεσα σε Ντόρσεϊ και Στράζελ!
Ο Ολυμπιακός υποδέχτηκε τη Μονακό για την 7η αγωνιστική της Εuroleague σε ένα παιχνίδι με πολλή ένταση και «μάχες».
Πέρα από την αγωνιστική... μάχη με τις δύο ομάδες να είναι κοντά στο σκορ, λίγο έλειψε να ανάψουν τα... αίματα ανάμεσα στον Τάιλερ Ντόρσεϊ και τον Ματ Στράζελ στο φινάλε της τρίτης περιόδου.
Συγκεκριμένα, με το σκορ 54-61 υπέρ των Μονεγάσκων και ένα λεπτό πριν τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου οι δύο παίκτες ήρθαν σε σύγκρουση, ακούμπησαν πρόσωπο με πρόσωπο και λίγο έλλειψε να γίνει σύρραξη και με άλλους παίκτες να εμπλέκονται. Οι ψυχραιμότεροι μαζί με τους διαιτητές επενέβησαν και το σκηνικό έληξε γρήγορα.
Tension between Tyler Dorsey and Matthew Strazel😳#basketballmaniacs #basketball #olympiacosbc #monaco #dorsey #strazel #euroleague pic.twitter.com/JkXRgYV4br— Basketballmaniacs_ (@bballmaniacs_) October 29, 2025
