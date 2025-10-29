Νέντοβιτς: «Νόμιζα ότι θα τελείωνα την καριέρα μου στον Ερυθρό Αστέρα, δεν ξέρω τι άλλαξε μέσα σε έναν μήνα»!

Ο Νεμάνια Νέντοβιτς σχολίασε την αποχώρησή του από τον Ερυθρό Αστέρα, εξηγώντας πως ούτε ο ίδιος κατάλαβε πώς έφτασε στο σημείο να αποχωρήσει από τους «ερυθρόλευκους» του Βελιγραδίου.

Η αποχώρηση του Νεμάνια Νέντοβιτς από τον Ερυθρό Αστέρα το περασμένο καλοκαίρι ήταν αρκετά απρόσμενη, τόσο για τους φιλάθλους όσο και για τον ίδιο. Ο Σέρβος γκαρντ, όπως αποκάλυψε σε συνέντευξή του στο Basketnews, ήθελε να ολοκληρώσει την καριέρα του στους «ερυθρόλευκους» του Βελιγραδίου, κάτι που, όπως παραδέχεται, τον πλήγωσε σε κάποιο βαθμό.

«Ειλικρινά, νόμιζα ότι θα τελείωνα την καριέρα μου στον Ερυθρό Αστέρα. Όλα έδειχναν να πηγαίνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν μπορώ να πω ότι δεν μου είχε περάσει από το μυαλό πως ίσως θα μπορούσα να φύγω για δύο ή τρία χρόνια, να παίξω κάπου στο εξωτερικό, να αισθανθώ ξανά σημαντικός, να αισθανθώ ξανά αγαπητός. Μου είχε περάσει η σκέψη, αλλά δεν ήταν ρεαλιστικό, αφού μόλις είχα ανανεώσει το συμβόλαιό μου για άλλα δύο χρόνια και όλα έδειχναν πως θα έμενα στον Ερυθρό Αστέρα. Γι’ αυτό και όλο αυτό ήταν κάπως απροσδόκητο», ανέφερε ο Σέρβος γκαρντ.

Και συνέχισε: «Απλώς αποφάσισαν να κινηθούν σε άλλη κατεύθυνση, ενώ μόλις έναν μήνα νωρίτερα είχαν αποφασίσει να μου προσφέρουν νέο διετές συμβόλαιο. Δεν ξέρω, λοιπόν, τι θα μπορούσε να έχει αλλάξει μέσα σε έναν μήνα, αυτό είναι ερώτημα για εκείνους. Κανείς δεν με κάλεσε. Απλώς ανέθεσαν στον αθλητικό διευθυντή να με ενημερώσει, και ήταν ο μόνος που επικοινώνησε μαζί μου. Κανείς άλλος, με τον οποίο πίστευα ότι είχα πολύ στενή σχέση, δεν με πήρε τηλέφωνο».