Ολυμπιακός - Μονακό: Μία αλλαγή σε σχέση με το Μόναχο στη 12άδα των Πειραιωτών
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Μονακό στην 7η αγωνιστική της EuroLeague, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να επιλέγει τη 12άδα της αναμέτρησης, με τον Κώστα Παπανικολάου να επιστρέφει στη 12άδα.
Θυμίζουμε πως ο αρχηγός του Ολυμπιακού δεν ακολούθησε την αποστολή στο Μόναχο και παίρνει τη θέση του Κώστα Αντετοκούνμπο για την αναμέτρηση με τους Μονεγάσκους.
Με τον Ολυμπιακό φυσικά να έχει από την περασμένη εβδομάδα τις επιστροφές των Τόμας Γουόκαπ, Εβάν Φουρνιέ και Σακίλ ΜακΚίσικ, δίνοντας πλέον έξτρα λύσεις στον Γιώργο Μπαρτζώκα.
Η 12άδα του Ολυμπιακού με τη Μονακό
- Τόμας Γουόκαπ
- Φρανκ Νιλικίνα
- Τάιλερ Ντόρσεϊ
- Εβάν Φουρνιέ
- Σέιμπεν Λι
- Κώστας Παπανικολάου
- Σακίλ ΜακΚίσικ
- Τάισον Γουόρντ
- Άλεκ Πίτερς
- Σάσα Βεζένκοβ
- Νίκολα Μιλουτίνοφ
- Ντόντα Χολ
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.