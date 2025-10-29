Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει μία αλλαγή στη 12άδα του Ολυμπιακού απέναντι στη Μονακό, σε σχέση με την περασμένη Παρασκευή και το «διπλό» στο Μόναχο.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Μονακό στην 7η αγωνιστική της EuroLeague, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να επιλέγει τη 12άδα της αναμέτρησης, με τον Κώστα Παπανικολάου να επιστρέφει στη 12άδα.

Θυμίζουμε πως ο αρχηγός του Ολυμπιακού δεν ακολούθησε την αποστολή στο Μόναχο και παίρνει τη θέση του Κώστα Αντετοκούνμπο για την αναμέτρηση με τους Μονεγάσκους.

Με τον Ολυμπιακό φυσικά να έχει από την περασμένη εβδομάδα τις επιστροφές των Τόμας Γουόκαπ, Εβάν Φουρνιέ και Σακίλ ΜακΚίσικ, δίνοντας πλέον έξτρα λύσεις στον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Η 12άδα του Ολυμπιακού με τη Μονακό