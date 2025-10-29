Πενιαρόγια: «Η νίκη είναι σημαντική, αλλά πρέπει να κάνουμε βήματα μπροστά»

Οι δηλώσεις του Ζοάν Πενιαρόγια, έπειτα από τη δύσκολη νίκη της Μπαρτσελόνα επί της Αρμάνι με (74-72) και η ξεχωριστή σημασία λόγω των δυσκολιών που αντιμέτωπισε η ομάδα του.

Η Μπαρτσελόνα επικράτησε της Αρμάνι με (74-72) στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Euroleague στη Βαρκελώνη. Επόμενη υποχρεώση για τους «καταλανούς» η Παρτιζάν (31/10 - 21:30).

Ο Ζοάν Πενιαρόγια, αναφέρθηκε στο βαθμό δυσκολίας που είχε το συγκεκριμένο ματς και πόσο σημαντική ήταν η νίκη ενόψει της δύσκολης και απαιτητικής συνέχειας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ισπανού τεχνικού

«Ένα περίπλοκο παιχνίδι, στο οποίο στο πρώτο ημίχρονο δεν πήραμε την πρωτοβουλία λόγω λαθών, κάτι που μας τιμώρησε πολύ, παρόλο που αμυντικά ήμασταν και οι δύο σωστοί. Στην τρίτη περίοδο, με την ώθηση από τα δύο τελευταία τρίποντα, είχαμε ένα καλό επιθετικό δεκάλεπτο. Και το τελευταίο δεκάλεπτο ήταν πολύ ισορροπημένο, αλλά πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι με την αμυντική μας δουλειά. Η ομάδα έπαιξε πολύ καλά, είναι μια σημαντική και δύσκολη νίκη». «Πρέπει να του δώσουμε μεγάλη σημασία επειδή είναι η δεύτερη συνεχόμενη νίκη μας αυτή τη σεζόν.

Είχαμε την ικανότητα να κερδίσουμε ένα παιχνίδι παρά το ότι δεν παίξαμε καλά. Σήμερα καταφέραμε να πάρουμε ένα παιχνίδι ενώ δυσκολευόμασταν επιθετικά, αλλά ήμασταν αρκετά σταθερά αμυντικά. Ήταν σημαντικό να κερδίσουμε μπροστά σε ένα γεμάτο γήπεδο. Δεν ήμασταν καλοί, αλλά η ομάδα έδωσε τα πάντα. Η νίκη είναι σημαντική, αλλά πρέπει να κάνουμε βήματα μπροστά και σήμερα μπορούμε να είμαστε χαρούμενοι επειδή κάναμε ένα βήμα μπροστά στην αμυντική μας σταθερότητα»