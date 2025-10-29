Μπάτλερ: «Ερυθρόλευκος» για πρώτη φορά
Ο Τζάρεντ Μπάτλερ φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα με τα χρώματα του Ερυθρού και η καινούργια του ομάδα δημοσίευσε το Video στα social media, γράφοντας στη λεζάντα:«Το νέο μας No6 είναι έτοιμο να αφήσει το σημάδι του».
Αφότου ξεπέρασε το πρόβλημα που αντιμετώπισε με τις ιατρικές εξετάσεις, αναμένουμε να δούμε τον Αμερικανό να πραγματοποιεί το ντεμπούτο του με τον Ερυθρό στο ματς κόντρα στη Μακάμπι (30/10 - 21:05).
Ο 25χρονος γκαρντ την περασμένη σεζόν στο NBA μέτρησε μ.ο 11.5 πόντους, με 2.5 ριμπάουντ και 4.9 ασίστ σε 28 παιχνίδια με τη φανέλα των Σίξερς.
Our new number 6️⃣ is ready to make his mark 👀#kkcz #WeAreTheTeam https://t.co/JI9o2tcYcg pic.twitter.com/wWvjDQwPR9— KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) October 29, 2025
