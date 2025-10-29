Ο Ερυθρός Αστέρας δημοσίευσε για πρώτη φορά video με τον Τζάρεντ Μπάτλερ να φοράει τα «ερυθρόλευκα» και να δηλώνει «παρών» ενόψει του ντεμπούτου του, απέναντι στη Μακάμπι (30/10- 21:05).

Ο Τζάρεντ Μπάτλερ φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα με τα χρώματα του Ερυθρού και η καινούργια του ομάδα δημοσίευσε το Video στα social media, γράφοντας στη λεζάντα:«Το νέο μας No6 είναι έτοιμο να αφήσει το σημάδι του».

Αφότου ξεπέρασε το πρόβλημα που αντιμετώπισε με τις ιατρικές εξετάσεις, αναμένουμε να δούμε τον Αμερικανό να πραγματοποιεί το ντεμπούτο του με τον Ερυθρό στο ματς κόντρα στη Μακάμπι (30/10 - 21:05).

Ο 25χρονος γκαρντ την περασμένη σεζόν στο NBA μέτρησε μ.ο 11.5 πόντους, με 2.5 ριμπάουντ και 4.9 ασίστ σε 28 παιχνίδια με τη φανέλα των Σίξερς.