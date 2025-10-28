Δείτε ποιο είναι το θέμα υγείας του Μπάτλερ που τελικά δεν κράτησε τον παίκτη μακριά από τον Ερυθρό Αστέρα.

Ο Τζάρεντ Μπάτλερ θα είναι κανονικά στο ρόστερ του Ερυθρού Αστέρα. Ο Αμερικανός, που όπως ανέφεραν ΜΜΕ της Σερβίας, δεν πέρασε τα ιατρικά, εν τέλει, σύμφωνα με τον επίσημο Ερυθρό Αστέρα, πήρε κανονικά άδεια για αγωνιστεί με τους Ερυθρόλευκους του Βελιγραδίου

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Ερυθρού Αστέρα, ο Τζάρεντ Μπάτλερ πέρασε κανονικά τα ιατρικά τεστ που υποβλήθηκε και πήρε την έγκριση να αγωνιστεί για την σερβική ομάδα, κάτι το οποίο θα συμβεί το επόμενο χρονικό διάστημα.

Πάντως ο Μπάτλερ έχει ένα καρδιακό θέμα, κάτι που είχε διαγνωστεί όταν ακόμα έπαιζε μπάσκετ στο κολέγιο. «Μετά από ένα μήνα εξετάσεων, ανακάλυψα ότι είχα υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια", είχε δηλώσει ο Μπάτλερ στο ABC.

«Δεν είχα ξανακούσει αυτόν τον όρο. Φοβόμουν - όχι μόνο για την καριέρα μου, αλλά για τη ζωή μου». Αυτό ήταν πριν από επτά χρόνια. Πλέον πάντως ο Μπάτλερ παίζει κανονικά με το πρόβλημα που έχει.

Τι είναι η υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια;

Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Journal of the American College of Cardiology, πρόκειται για την πιο συχνή κληρονομική καρδιακή νόσο, που επηρεάζει έναν στους 200 έως έναν στους 500 ανθρώπους παγκοσμίως.

Η νόσος προκαλεί πάχυνση του καρδιακού μυός, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε αρρυθμίες, καρδιακή ανεπάρκεια, εγκεφαλικό επεισόδιο, ακόμη και αιφνίδιο θάνατο.