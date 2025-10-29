Μπασκόνια: Οι οργανωμένοι της διαμαρτυρήθηκαν και αναρωτήθηκαν στη Euroleague πού είναι η Ντουμπάι!
Η Μπασκόνια υποδέχθηκε τη Ντουμπάι BC στο πλαίσιο της έβδομης αγωνιστικής της Euroleague και κατάφερε να πάρει τη νίκη με 92-85.
Οι οργανωμένοι φίλαθλοι της ισπανικής ομάδας ωστόσο δεν βρέθηκαν στο γήπεδο ως ένδειξη διαμαρτυρίας για το γεγονός ότι η ομάδα από το Ντουμπάι συμμετέχει στη Euroleague.
Μάλιστα, το μόνο πανό που υπήρχε στο συγκεκριμένο σημείο του πετάλου ήταν ένα στο οποίο είχαν γράψει: «Πού είναι το Ντουμπάι; Νιώθω μπερδεμένος».
🏀 @indarbaskonia86 no asiste al partido entre #Baskonia y #Dubai como rechazo a las políticas de ese país.— RV Kirolak (@RVKirolak) October 28, 2025
👉 Denuncian que ‘el dinero y poder de los Emiratos Árabes se hace notar en la EuroMafia dejando competir a Dubái en una liga europea no siendo ellos parte de ella’. pic.twitter.com/fniFa1wDUz
