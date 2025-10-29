Οι οργανωμένοι της Μπασκόνια εξέφρασαν την απορία τους για τη συμμετοχή της Ντουμπάι BC στην Euroleague.

Η Μπασκόνια υποδέχθηκε τη Ντουμπάι BC στο πλαίσιο της έβδομης αγωνιστικής της Euroleague και κατάφερε να πάρει τη νίκη με 92-85.

Οι οργανωμένοι φίλαθλοι της ισπανικής ομάδας ωστόσο δεν βρέθηκαν στο γήπεδο ως ένδειξη διαμαρτυρίας για το γεγονός ότι η ομάδα από το Ντουμπάι συμμετέχει στη Euroleague.

Μάλιστα, το μόνο πανό που υπήρχε στο συγκεκριμένο σημείο του πετάλου ήταν ένα στο οποίο είχαν γράψει: «Πού είναι το Ντουμπάι; Νιώθω μπερδεμένος».