Euroleague: Οι απουσίες στις σημερινές αναμετρήσεις
Η έβδομη αγωνιστική της Euroleague ολοκληρώνεται απόψε (29/10), με το πρόγραμμα της Τετάρτης να περιλαμβάνει συνολικά δύο αναμετρήσεις.
Μεταξύ αυτών και ο αγώνας του Ολυμπιακού με τη Μονακό στο ΣΕΦ. Δείτε ποιοι παίκτες θα λείπουν από τους σημερινούς αγώνες.
Χάποελ Τελ Αβίβ - Παρτίζν 20:00
Από την πλευρά της Χάποελ, ο Δημήτρης Ιτούδης δεν υπολογίζει τους Μπρούνο Καμπόκλο και Γιαμ ΜΑντάρ. Από την άλλη, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει εκτός τους Κάρλικ Τζόουνς, Σέικ Μίλτον και Μάριο Νάκιτς ενώ αμφίβολοι είναι οι Φερνάντο, Ποκοσοέφσκι και Πάρκερ.
Ολμπιακός - Μονακό 21:15
Εκτός για τον Ολυμπιακό παραμένει ο Κίναν Έβανς όπως και ο Μουσταφά Φαλ. Για τη Μονακό, εκτός ο Γιαν Μακούντου.
