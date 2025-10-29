Αυτές είναι οι απουσίες της σημερινής ημέρας (29/10) στη Euroleague.

Η έβδομη αγωνιστική της Euroleague ολοκληρώνεται απόψε (29/10), με το πρόγραμμα της Τετάρτης να περιλαμβάνει συνολικά δύο αναμετρήσεις.

Μεταξύ αυτών και ο αγώνας του Ολυμπιακού με τη Μονακό στο ΣΕΦ. Δείτε ποιοι παίκτες θα λείπουν από τους σημερινούς αγώνες.

Χάποελ Τελ Αβίβ - Παρτίζν 20:00

Από την πλευρά της Χάποελ, ο Δημήτρης Ιτούδης δεν υπολογίζει τους Μπρούνο Καμπόκλο και Γιαμ ΜΑντάρ. Από την άλλη, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει εκτός τους Κάρλικ Τζόουνς, Σέικ Μίλτον και Μάριο Νάκιτς ενώ αμφίβολοι είναι οι Φερνάντο, Ποκοσοέφσκι και Πάρκερ.

Ολμπιακός - Μονακό 21:15

Εκτός για τον Ολυμπιακό παραμένει ο Κίναν Έβανς όπως και ο Μουσταφά Φαλ. Για τη Μονακό, εκτός ο Γιαν Μακούντου.