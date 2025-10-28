Παναθηναϊκός, Γιούρτσεβεν: «Είχα καλή σύνδεση με όλους τους συμπαίκτες μου»
Ο Παναθηναϊκός ξεπέρασε το εμπόδιο της Μακάμπι στο Telekom Center Athens επικρατώντας 99-85,, με καθοριστική συμβολή του Ομέρ Γιούρτσεβεν που πραγματοποίησε την καλύτερη φετινή του εμφάνιση στη EuroLeague.
Ο Τούρκος ψηλός ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με double-double 16 πόντων και 13 ριμπάουντ, συγκεντρώνοντας 26 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης PIR για το πιο γεμάτο του ματς φέτος και ο ίδιος μίλησε για το αποψινό παιχνίδι.
Αναλυτικά
«Είχα τα σκαμπανεβάσματά μου κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, αλλά νομίζω πως ο Κέντρικ και ο Τσεντί έκαναν απίστευτη δουλειά. Ο Γκραντ επίσης κλείδωσε τον Λόνι Ουόκερ, βγάλαμε τους X-factors της Μακάμπι εκτός. Εγώ βοήθησα με τα ριμπάουντ, με τους πόντους, είχα καλή σύνδεση με όλους τους συμπαίκτες μου, ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι».
