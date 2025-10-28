Τζάρεντ Μπάτλερ: Δεν παίζει στο Βιλερμπάν - Ερυθρός Αστέρας, πότε αναμένεται το ντεμπούτο του
Ο Τζάρεντ Μπάτλερ πήρε το πράσινο φως για να αγωνιστεί με τον Ερυθρό Αστέρα, όμως δεν «ντύθηκε» για το παιχνίδι με την Βιλερμπάν.
- Ανακοίνωσε τα ευχάριστα ο Ερυθρός Αστέρας: «Πέρασε τα ιατρικά ο Μπάτλερ»
- Ποιο είναι το πρόβλημα υγείας του Μπάτλερ που έθεσε σε κίνδυνο τη μετακίνησή του στον Ερυθρό Αστέρα
Ο Αμερικανός γκαρντ πέρασε τα ιατρικά, με τον Σάσα Ομπράντοβιτς να μην τον δηλώνει όμως για το παιχνίδι απέναντι στη γαλλική ομάδα, αφήνοντάς τον εκτός.
Το ντεμπούτο του Τζάρεντ Μπάτλερ πάντως δεν θα αργήσει, καθώς, εάν όλα πάνε καλά, στόχος των ανθρώπων του Ερυθρού Αστέρα είναι να τον έχουν διαθέσιμο για το παιχνίδι απέναντι στηΝ Μακάμπι (30/10, 21:05)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.