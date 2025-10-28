Ο Τζάρεντ Μπάτλερ βλέπει με πολιτικά από την άκρη του πάγκου το Ερυθρός Αστέρας - Βιλερμπάν, με το ντεμπούτο του με τους Σέρβους να μην αργεί.

Ο Τζάρεντ Μπάτλερ πήρε το πράσινο φως για να αγωνιστεί με τον Ερυθρό Αστέρα, όμως δεν «ντύθηκε» για το παιχνίδι με την Βιλερμπάν.

Ο Αμερικανός γκαρντ πέρασε τα ιατρικά, με τον Σάσα Ομπράντοβιτς να μην τον δηλώνει όμως για το παιχνίδι απέναντι στη γαλλική ομάδα, αφήνοντάς τον εκτός.

Το ντεμπούτο του Τζάρεντ Μπάτλερ πάντως δεν θα αργήσει, καθώς, εάν όλα πάνε καλά, στόχος των ανθρώπων του Ερυθρού Αστέρα είναι να τον έχουν διαθέσιμο για το παιχνίδι απέναντι στηΝ Μακάμπι (30/10, 21:05)