Ερυθρός Αστέρας-Παρτίζαν 100-96: Πήρε το ντέρμπι με κυριαρχικό Μπολομπόι

Γιάννης Πάλλας
Εκτός δράσης για 3-6 εβδομάδες ο Μπολομπόι, χάνει το ματς με τον Ολυμπιακό

Ο Ερυθρός Αστέρας επικράτησε (100-96) της Παρτίζαν με τον Τζόελ Μπολομπόι να τελειώνει τον αγώνα με 16 πόντους και 10 ριμπάουντ στο παιχνίδι της 4ης αγωνιστικής του Top-8 της Αδριατικής Λϊγκας.

Με σπουδαία εμφάνιση του Τζόελ Μπολομπόι ο Ερυθρός Αστέρας επιβλήθηκε (100-96) στο ντέρμπι της Παρτίζαν, για την 4η αγωνιστική του Top-8 της Αδριατικής Λίγκας (ABA Liga). Ο σέντερ των «ερυθρολεύκων» του Βελιγραδίου τελείωσε τον αγώνα με 16 πόντους και 10 ριμπάουντ σε μια «γεμάτη» εμφάνιση, όπου κυριάρχησε στο «ζωγραφιστό» συμβάλλοντας τα μέγιστα στη νίκη της ομάδας του. Ακόμη, σπουδαία δουλειά έκανε ο Τζάρεντ Μπάτλερ με 15 πόντους, 5 ασίστ και 1 κλέψιμο για την ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς.

Από την Παρτίζαν ο Μπρούνο Φερνάντο και ο Σέικ Μίλτον είχαν από 15 πόντους, ενώ ο Κάρλικ Τζόουνς 14 πόντους, 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ, αλλά δεν μπόρεσαν να αποτρέψουν την ήττα στο μεγάλο ντέρμπι του Βελιγραδίου.

Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης ο Ερυθρός Αστέρας (δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου ο Τσίμα Μονέκε) είχε το «πάνω χέρι» (24-21 στο 10') με τους Μπάτλερ και Μπολομπόι, οι οποίοι σήκωσαν το βάρος στην επίθεση, ενώ και ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ ήταν εξαιρετικός. Στη δεύτερη περίοδο οι φιλοξενούμενοι με την καλή παρουσία του Νικ Καλάθη στο οργανωτικό κομμάτι μπόρεσε να αντιδράσει και έκλεισε το ημίχρονο έχοντας «ισχνό» προβάδισμα (44-46 στο 20').

Στην επανάληψη, συντήρησε μια διαφορά, καθώς είχε περισσότερες λύσεις (73-69 στο 30') και είχε ένα εξαιρετικό ποσοστό στα τρίποντα με 60.9% (14/23) απέναντι στην Παρτίζαν που σούταρε με 42.9% από τα 6.75 (9/21). Στην τελευταία περίοδο οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου διατήρησαν τον έλεγχο και επί της ουσίας δεν αισθάνθηκαν απειλή από τον αντίπαλο τους φτάνοντας στη νίκη.

 

Ο Ερυθρός Αστέρας με έξι παίκτες να έχουν διψήφιο αριθμό πόντων είναι πλέον στην 3η θέση με απολογισμό 15-5 και η Παρτίζαν στη 2η με ρεκόρ 18-2, έχοντας τους ίδιους βαθμούς με την πρωτοπόρο Ντουμπάι.

Τα δεκάλεπτα: 24-21, 44-46, 73-69, 100-96.

Crvena zvezda MeridianBetMINPTSFG2%FG3%FT%DREBOREBREBASTSTLTOBLKPF+/-VAL
0Miller-McIntyre C. *27:05136/785.7%0/30%1/1100%101101202719
6Butler J.27:29152/540%3/560%2/450%01151203116
11Carter T. *06:3130/00%1/250%0/00%00010003-11
12Kalinić N.24:53103/560%1/250%1/1100%30332201-314
13Dobrić O.22:12120/00%4/4100%0/00%13400101614
14Rivero Fernandez J.09:1663/475%0/00%0/00%02202003510
20Motiejunas D.04:3342/2100%0/00%0/00%0110010114
21Bolomboy J. *26:11166/966.7%1/1100%1/1100%281000114-221
33Nwora J. *21:2481/812.5%1/250%3/475%0443123139
37Ojeleye S. *17:31101/1100%2/2100%2/2100%10110003411
99Dos Santos Y.12:5530/00%1/250%0/00%01150302-34
95Moneke C.Did Not Play
TOTAL200:0010024/4158.5%14/2360.9%10/1376.9%2082828714423+4121
Partizan Mozzart BetFG2PT FG3PT FGFTREB
#PlayersMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTSTLTOPF+/-EFF
1Jones C. *27:17144/944.4%4/944.4%0/00%6/6100%2357112824
2Milton S. *25:14155/771.4%3/475%2/366.7%3/3100%0003121314
5Osetkowski D. *22:4362/1020%1/520%1/520%1/250%2132010-20
8Bošnjaković M.00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
11Pokuševski A.13:2352/366.7%1/250%1/1100%0/00%224123007
12Brown S.16:12103/650%1/250%2/450%2/2100%0002010-46
13Radanov A.01:3000/00%0/00%0/00%0/00%0001000-21
17Bonga I. *25:28103/742.9%1/425%2/366.7%2/366.7%1231020-96
19Lakić A.12:2952/450%1/1100%1/333.3%0/00%1010000-31
23Jekiri T. *17:44103/475%3/475%0/00%4/666.7%2351101-615
24Fernando B.20:14157/977.8%7/977.8%0/00%1/333.3%0441120-217
33Calathes N.17:4663/837.5%3/650%0/20%0/00%5277100-316
TOTAL200:009634/6750.7%25/4654.3%9/2142.9%19/2576%1517322581223-4107
     

