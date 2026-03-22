Ο Ερυθρός Αστέρας επικράτησε (100-96) της Παρτίζαν με τον Τζόελ Μπολομπόι να τελειώνει τον αγώνα με 16 πόντους και 10 ριμπάουντ στο παιχνίδι της 4ης αγωνιστικής του Top-8 της Αδριατικής Λϊγκας.

Με σπουδαία εμφάνιση του Τζόελ Μπολομπόι ο Ερυθρός Αστέρας επιβλήθηκε (100-96) στο ντέρμπι της Παρτίζαν, για την 4η αγωνιστική του Top-8 της Αδριατικής Λίγκας (ABA Liga). Ο σέντερ των «ερυθρολεύκων» του Βελιγραδίου τελείωσε τον αγώνα με 16 πόντους και 10 ριμπάουντ σε μια «γεμάτη» εμφάνιση, όπου κυριάρχησε στο «ζωγραφιστό» συμβάλλοντας τα μέγιστα στη νίκη της ομάδας του. Ακόμη, σπουδαία δουλειά έκανε ο Τζάρεντ Μπάτλερ με 15 πόντους, 5 ασίστ και 1 κλέψιμο για την ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς.

Από την Παρτίζαν ο Μπρούνο Φερνάντο και ο Σέικ Μίλτον είχαν από 15 πόντους, ενώ ο Κάρλικ Τζόουνς 14 πόντους, 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ, αλλά δεν μπόρεσαν να αποτρέψουν την ήττα στο μεγάλο ντέρμπι του Βελιγραδίου.

Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης ο Ερυθρός Αστέρας (δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου ο Τσίμα Μονέκε) είχε το «πάνω χέρι» (24-21 στο 10') με τους Μπάτλερ και Μπολομπόι, οι οποίοι σήκωσαν το βάρος στην επίθεση, ενώ και ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ ήταν εξαιρετικός. Στη δεύτερη περίοδο οι φιλοξενούμενοι με την καλή παρουσία του Νικ Καλάθη στο οργανωτικό κομμάτι μπόρεσε να αντιδράσει και έκλεισε το ημίχρονο έχοντας «ισχνό» προβάδισμα (44-46 στο 20').

Στην επανάληψη, συντήρησε μια διαφορά, καθώς είχε περισσότερες λύσεις (73-69 στο 30') και είχε ένα εξαιρετικό ποσοστό στα τρίποντα με 60.9% (14/23) απέναντι στην Παρτίζαν που σούταρε με 42.9% από τα 6.75 (9/21). Στην τελευταία περίοδο οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου διατήρησαν τον έλεγχο και επί της ουσίας δεν αισθάνθηκαν απειλή από τον αντίπαλο τους φτάνοντας στη νίκη.

Ο Ερυθρός Αστέρας με έξι παίκτες να έχουν διψήφιο αριθμό πόντων είναι πλέον στην 3η θέση με απολογισμό 15-5 και η Παρτίζαν στη 2η με ρεκόρ 18-2, έχοντας τους ίδιους βαθμούς με την πρωτοπόρο Ντουμπάι.

Τα δεκάλεπτα: 24-21, 44-46, 73-69, 100-96.

Crvena zvezda MeridianBet MIN PTS FG2 % FG3 % FT % DREB OREB REB AST STL TO BLK PF +/- VAL 0 Miller-McIntyre C. * 27:05 13 6/7 85.7% 0/3 0% 1/1 100% 1 0 1 10 1 2 0 2 7 19 6 Butler J. 27:29 15 2/5 40% 3/5 60% 2/4 50% 0 1 1 5 1 2 0 3 1 16 11 Carter T. * 06:31 3 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 0 3 -1 1 12 Kalinić N. 24:53 10 3/5 60% 1/2 50% 1/1 100% 3 0 3 3 2 2 0 1 -3 14 13 Dobrić O. 22:12 12 0/0 0% 4/4 100% 0/0 0% 1 3 4 0 0 1 0 1 6 14 14 Rivero Fernandez J. 09:16 6 3/4 75% 0/0 0% 0/0 0% 0 2 2 0 2 0 0 3 5 10 20 Motiejunas D. 04:33 4 2/2 100% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 1 0 1 1 4 21 Bolomboy J. * 26:11 16 6/9 66.7% 1/1 100% 1/1 100% 2 8 10 0 0 1 1 4 -2 21 33 Nwora J. * 21:24 8 1/8 12.5% 1/2 50% 3/4 75% 0 4 4 3 1 2 3 1 3 9 37 Ojeleye S. * 17:31 10 1/1 100% 2/2 100% 2/2 100% 1 0 1 1 0 0 0 3 4 11 99 Dos Santos Y. 12:55 3 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 1 1 5 0 3 0 2 -3 4 95 Moneke C. Did Not Play TOTAL 200:00 100 24/41 58.5% 14/23 60.9% 10/13 76.9% 20 8 28 28 7 14 4 23 +4 121