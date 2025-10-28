Παπαγιάννης: Επιτυχημένη η επέμβαση του χιαστού, αυτό είναι το διάστημα που αναμένεται να μείνει εκτός
Κατά τη διάρκεια του αγώνα ανάμεσα στην Αναντολού Εφές και τον Παναθηναϊκό AKTOR στα μέσα του Οκτωβρίου, ο Γιώργος Παπαγιάννης προσγειώθηκε με άσχημο τρόπο στο αριστερό του πόδι, με τον ίδιο να αποχωρεί από το παρκέ με φορείο. Λίγο αργότερα επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι καθώς ο Έλληνας σέντερ υπέστη ρήξη χιαστού.
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει μέσα από ανακοίνωσή της η τούρκικη ομάδα, ο Παπαγιάννης ολοκληρώθηκε με επιτυχία η χειρουργική επέμβαση στο αριστερό γόνατο και μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται να αρχίσει η θεραπεία του.
Ο γιατρός της Εφές ανέφερε ότι ο Έλληνας αθλητής θα παραμείνει εκτός γηπέδων για τους επόμενους 8 μήνες.
Η ανακοίνωση της Εφές για τον Παπαγιάννη
Panathinaikos Aktor karşılaşmasında sol diz ön çapraz bağında yaralanma meydana gelen Georgios Papagiannis, bugün ameliyat oldu.
Operasyonun başarılı geçtiğini belirten Doktorumuz Uğur Diliçıkık, oyuncumuzun yaklaşık 8 ay sahalardan uzak kalacağını belirtti.
Get well soon… pic.twitter.com/d9MetU9Y2c— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) October 28, 2025
