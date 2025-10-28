Ο Γιώργος Παπαγιάννης υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για τον χιαστό του. Πόσο αναμένεται να λείψει από τα γήπεδα.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα ανάμεσα στην Αναντολού Εφές και τον Παναθηναϊκό AKTOR στα μέσα του Οκτωβρίου, ο Γιώργος Παπαγιάννης προσγειώθηκε με άσχημο τρόπο στο αριστερό του πόδι, με τον ίδιο να αποχωρεί από το παρκέ με φορείο. Λίγο αργότερα επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι καθώς ο Έλληνας σέντερ υπέστη ρήξη χιαστού.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει μέσα από ανακοίνωσή της η τούρκικη ομάδα, ο Παπαγιάννης ολοκληρώθηκε με επιτυχία η χειρουργική επέμβαση στο αριστερό γόνατο και μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται να αρχίσει η θεραπεία του.

Ο γιατρός της Εφές ανέφερε ότι ο Έλληνας αθλητής θα παραμείνει εκτός γηπέδων για τους επόμενους 8 μήνες.

Η ανακοίνωση της Εφές για τον Παπαγιάννη