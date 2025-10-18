Παπαγιάννης: Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι, υπέστη ρήξη χιαστού και χάνει τη σεζόν
Ο Γιώργος Παπαγιάννης ήταν ο πολύ μεγάλος άτυχος στην αναμέτρηση της Εφές με τον Παναθηναϊκό για την 5η αγωνιστική της EuroLeague.
Ο ψηλός της Εφές προσγειώθηκε άσχημα σε προσπάθεια για κάρφωμα και αποχώρησε κλαίγοντας με φορείο. Με τις εξετάσεις, δυστυχώς, να επιβεβαιώνουν τα χειρότερα. Ο Παπαγιάννης υπέστη ρήξη χιαστού, όπως ενημέρωσε η Εφές και έτσι θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.
Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση των Τούρκων, ο Γιώργος Παπαγιάννης υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο και θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Με το διάστημα της απουσίας του να εκτιμάται στους οκτώ μήνες.
Ο Έλληνας σέντερ αγωνίστηκε σε μόλις πέντε παιχνίδια της EuroLeague, μετρώντας 2.2 πόντους, 3.4 ριμπάουντ και 1.0 ασίστ σε 14'46'' που πατούσε στο παρκέ.
Ενώ παράλληλα, η Εφές ενημέρωσε και τον τραυματισμό του Ερκάν Οσμάνι, που έβγαλε τον ώμο του στο πρώτο τρίλεπτο του παιχνιδιού. Ο Τούρκος φόργουορντ θα απουσιάσει από τα παρκέ για διάστημα τριών εβδομάδων, μετά τον τραυματισμό του στον αριστερό του ώμο.
Η ενημέρωση της Εφές για Παπαγιάννη - Οσμάνι
Panathinaikos Aktor’u ağırladığımız karşılaşmada sol omzunda zedelenme meydana gelen Ercan Osmani’nin tedavisine başlanırken, oyuncumuzun yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması beklenmekte.— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) October 18, 2025
Kısa süre içerisinde sol dizindeki ön çapraz bağ yaralanması için ameliyatı… pic.twitter.com/FW6SOCKSkq
