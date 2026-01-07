Εφές - Παρί 79-84: Το dagger τρίποντο του Ιφί που «καθάρισε» το ματς

Γιώργος Κούβαρης
Ifi
Ο Ναντίρ Ιφί ήταν εκείνος που «καθάρισε» για λογαριασμό της Παρί με τρίποντο-μαχαιριά στο ματς της Πόλης.

Ο Γάλλος γκαρντ όχι μόνο ήταν εκείνος που έκανε την διαφορά στη νίκη της Παρί επί της Εφές με 84-79 μέσα στην Κωνσταντινούπολη, αλλά έμελλε να βάλει φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του στα τελευταία δευτερόλεπτα!

Δεν ήταν μόνο οι 27 πόντοι που πέτυχε όντας ο καλύτερος του παρκέ, αλλά ευστόχησε και στο πιο κρίσιμο σουτ της βραδιάς με το οποίο σφράγισε το μεγάλο διπλό της Παρί.

Συγκεκριμένα στα 39'' πριν από το τέλος, ο Ιφί «έγραψε» το 77-82 υπέρ της ομάδας με το οποίο μπήκαν και οι βάσεις για την εκτός έδρας νίκη της ομάδας του.

Δείτε το dagger τρίποντο του Ιφί

 
     

