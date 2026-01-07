Ο κατήφορος της Εφές συνεχίστηκε και στην εντός έδρας αναμέτρηση με την Παρί, καθώς η γαλλική ομάδα κατάφερε να φτάσει σε μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη αναγκάζοντας την Αναντολού στην 4η σερί της ήττα με αποτέλεσμα να βρεθεί στην τελευταία θέση της κατάταξης με 6-14 ρεκόρ.
«Δράστης» ήταν ο Ναντίρ Ιφί, ο οποίος πήρε την κατάσταση στα χέρια του και... αποφάσισε για τον τελικό νικητή, με αποκορύφωμα το τρίποντο-μαχαιριά στα 39'' πριν από το τέλος με το οποίο είχε δώσει στην Παρί προβάδισμα πέντε πόντων (77-82). Συνολικά μέτρησε 27 πόντους έχοντας 5/8 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 8/9 βολές, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ.
Πολύ καλό παιχνίδι και από τον Ρόντεν με 15 πόντους και 3/5 τρίποντα, σ' ένα ματς όπου η Εφές είχε ως καλύτερο τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, Σέμπιεν Λι με 17 πόντους, 6 ασίστ, 3 ριμπάουντ σε 33 λεπτά συμμετοχής.
Αναντολού Εφές – Παρί: Ο αγώνας
Ντέρμπι με τα... όλα του ήταν από το ξεκίνημα του αγώνα η αναμέτρηση της Αναντολού Εφές με την Παρί. Αν και οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν σε πρώτη φάση με 15-9 στο 6', οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν στροφές, ισορρόπησαν το παιχνίδι και με τον Ναντίρ Ιφί να παίρνει μπροστά πραγματοποίησαν επιμέρους σκορ 2-10 για το προσπέρασμα (17-19) λίγο πριν από το τέλος της 1ης περιόδου. Έκτοτε το ντέρμπι... συνεχίστηκε καθώς καμία από τις δύο ομάδες δεν μπορούσε να πάρει τα ηνία στο παιχνίδι. Το σκορ πήγαινε πόντο-πόντο, με το ημίχρονο να κλείνει στο 39-40 υπέρ της Παρί η οποία είχε 6/19 τρίποντα, την ώρα που η Εφές είχε πολύ υψηλό ποσοστό στα δίποντα με 15/18 (!) αλλά και 12 λάθη!
Ο Σέμπιεν Λι ήταν εκείνος που οδηγούσε την ομάδα του στο σκοράρισμα (10π., 3/6 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 1/1 βολή, 4ασ., 2ριμπ.) Στο ίδιο μοτίβο κύλησε και το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα. Το σκορ άλλαζε συνέχεια χέρια με μοναδική εξαίρεση τη στιγμή που η Εφές προηγήθηκε με +5 πόντους (77-72 στο 36') χάρη στον Οσμανί και έδειχνε να ελέγχει το ματς και να παίρνει το μομέντουμ! Όμως η αντίδραση της Παρί ήταν άμεση, με τον τρομερό Ιφί να παίρνει την κατάσταση στα χέρια του και να οδηγεί την Παρί σε σερί 10-0 για το 77-82 στα 39'' πριν από τέλος με το οποίο και «κλείδωσε» τη νίκη της γαλλικής ομάδας.
Ο MVP... Ο Ναντίρ Ιφί ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετικό παιχνίδι έχοντας 27 πόντους με 5/8 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 8/9 βολές, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Σέμπιεν Λι ο οποίος είχε 17 πόντους, 6 ασίστ, 3 ριμπάουντ σε 33 λεπτά συμμετοχής.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... τα 19 λάθη της Εφές
Τα δεκάλεπτα: 21-19, 39-40, 61-65, 79-84.
|Anadolu Efes Istanbul
|MIN
|PTS
|2PT
|3PT
|FT
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK
|PF
|PIR
|#
|Player
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|O
|D
|T
|1
|R. Beaubois
|12:34
|2
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|4
|0
|1
|0
|1
|4
|3
|J. Loyd
|23:55
|12
|2/2
|100%
|2/4
|50%
|2/2
|100%
|0
|2
|2
|1
|0
|1
|0
|2
|14
|5
|S. Lee
|33:03
|17
|4/7
|57.1%
|1/4
|25%
|6/7
|85.7%
|0
|3
|3
|6
|0
|2
|0
|1
|21
|8
|N. Weiler-Babb
|26:26
|6
|0/0
|0%
|2/5
|40%
|0/0
|0%
|2
|6
|8
|4
|3
|2
|0
|3
|14
|10
|I. Cordinier
|13:06
|0
|0/0
|0%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|2
|1
|4
|1
|3
|-3
|11
|R. Smits
|18:53
|8
|3/5
|60%
|0/3
|0%
|2/2
|100%
|1
|3
|4
|2
|0
|0
|0
|2
|7
|13
|B. Dessert
|16:00
|8
|4/4
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|4
|4
|0
|1
|1
|0
|0
|12
|15
|P. Dozier
|12:52
|9
|1/4
|25%
|2/4
|50%
|1/2
|50%
|0
|1
|1
|1
|0
|2
|0
|3
|0
|21
|C. Swider
|02:42
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|-2
|24
|E. Osmani
|33:51
|15
|4/6
|66.7%
|1/2
|50%
|4/4
|100%
|1
|3
|4
|2
|1
|5
|0
|3
|15
|33
|E. Yilmaz
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|88
|K. Jones
|06:38
|2
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|4
|TEAM TOTALS
|200:00
|79
|20/31
|64.5%
|8/24
|33.3%
|15/17
|88.2%
|5
|24
|29
|22
|6
|19
|2
|20
|86
