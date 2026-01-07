Με τον Ναντίρ Ιφί να πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση (27π.) η Παρί πέρασε από την Κωνσταντινούπολη κερδίζοντας την Αναντολού Έφες με 79-84.

Ο κατήφορος της Εφές συνεχίστηκε και στην εντός έδρας αναμέτρηση με την Παρί, καθώς η γαλλική ομάδα κατάφερε να φτάσει σε μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη αναγκάζοντας την Αναντολού στην 4η σερί της ήττα με αποτέλεσμα να βρεθεί στην τελευταία θέση της κατάταξης με 6-14 ρεκόρ.

«Δράστης» ήταν ο Ναντίρ Ιφί, ο οποίος πήρε την κατάσταση στα χέρια του και... αποφάσισε για τον τελικό νικητή, με αποκορύφωμα το τρίποντο-μαχαιριά στα 39'' πριν από το τέλος με το οποίο είχε δώσει στην Παρί προβάδισμα πέντε πόντων (77-82). Συνολικά μέτρησε 27 πόντους έχοντας 5/8 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 8/9 βολές, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Πολύ καλό παιχνίδι και από τον Ρόντεν με 15 πόντους και 3/5 τρίποντα, σ' ένα ματς όπου η Εφές είχε ως καλύτερο τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, Σέμπιεν Λι με 17 πόντους, 6 ασίστ, 3 ριμπάουντ σε 33 λεπτά συμμετοχής.

Αναντολού Εφές – Παρί: Ο αγώνας

Ντέρμπι με τα... όλα του ήταν από το ξεκίνημα του αγώνα η αναμέτρηση της Αναντολού Εφές με την Παρί. Αν και οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν σε πρώτη φάση με 15-9 στο 6', οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν στροφές, ισορρόπησαν το παιχνίδι και με τον Ναντίρ Ιφί να παίρνει μπροστά πραγματοποίησαν επιμέρους σκορ 2-10 για το προσπέρασμα (17-19) λίγο πριν από το τέλος της 1ης περιόδου. Έκτοτε το ντέρμπι... συνεχίστηκε καθώς καμία από τις δύο ομάδες δεν μπορούσε να πάρει τα ηνία στο παιχνίδι. Το σκορ πήγαινε πόντο-πόντο, με το ημίχρονο να κλείνει στο 39-40 υπέρ της Παρί η οποία είχε 6/19 τρίποντα, την ώρα που η Εφές είχε πολύ υψηλό ποσοστό στα δίποντα με 15/18 (!) αλλά και 12 λάθη!

Ο Σέμπιεν Λι ήταν εκείνος που οδηγούσε την ομάδα του στο σκοράρισμα (10π., 3/6 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 1/1 βολή, 4ασ., 2ριμπ.) Στο ίδιο μοτίβο κύλησε και το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα. Το σκορ άλλαζε συνέχεια χέρια με μοναδική εξαίρεση τη στιγμή που η Εφές προηγήθηκε με +5 πόντους (77-72 στο 36') χάρη στον Οσμανί και έδειχνε να ελέγχει το ματς και να παίρνει το μομέντουμ! Όμως η αντίδραση της Παρί ήταν άμεση, με τον τρομερό Ιφί να παίρνει την κατάσταση στα χέρια του και να οδηγεί την Παρί σε σερί 10-0 για το 77-82 στα 39'' πριν από τέλος με το οποίο και «κλείδωσε» τη νίκη της γαλλικής ομάδας.

Ο MVP... Ο Ναντίρ Ιφί ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετικό παιχνίδι έχοντας 27 πόντους με 5/8 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 8/9 βολές, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Σέμπιεν Λι ο οποίος είχε 17 πόντους, 6 ασίστ, 3 ριμπάουντ σε 33 λεπτά συμμετοχής.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... τα 19 λάθη της Εφές

Τα δεκάλεπτα: 21-19, 39-40, 61-65, 79-84.