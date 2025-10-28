Ολυμπιακός - Μονακό: Οι τρεις διαιτητές της αναμέτρησης
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Μονακό το βράδυ της Τετάρτης (29/10 - 21:15) για την 7η αγωνιστική της EuroLeague, με τους τρεις διαιτητές της αναμέτρησης να γίνονται γνωστοί.
Μιλιβόγιε Γιόβτσιτς (Σερβία), Σαούλιους Ράτσιτς (Λιθουανία) και Αλμπέρτο Μπαένα (Ισπανία) είναι οι τρεις που θα διευθύνουν την αναμέτρηση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας.
Με τον Ολυμπιακό να προέρχεται από δύο σερί νίκες εκτός έδρας απέναντι σε Μακάμπι και Μπάγερν, έχοντας ρεκόρ 4-2, ενώ αντίστοιχα η Μονακό βρίσκεται στο 3-3.
Θυμίζουμε πως μετά τη Μονακό, ο Ολυμπιακός συνεχίζει να έχει υποχρεώσεις στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, όσον αφορά την EuroLeague. Οι Πειραιώτες κλείνουν τη διπλή αγωνιστική το βράδυ της Παρασκευής (31/10 - 21:15) απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ, ενώ τις επόμενες δύο εβδομάδες θα υποδεχτούν Παρτίζαν και Ζάλγκιρις.
