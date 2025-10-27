Παναθηναϊκός: Το Gazzetta στην προπόνηση του τριφυλλιού ενόψει «διαβολοβδομάδας» (vid)

Γιώργος Κούβαρης
Παναθηναϊκός
To Gazzetta βρέθηκε στην προπόνηση του Παναθηναϊκού πριν την απαιτητική διαβολοβδομάδα κόντρα σε Μακάμπι Τελ Αβίβ και Μονακό.

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για τη διπλή αγωνιστική της EuroLeague αντιμετωπίζοντας πρώτα τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Telekom Center Athens την Τρίτη (28/10, 21:15) και την Παρασκευή (29/10, 21:15) τη Μονακό στο Μόντε Κάρλο.

To Gazzetta βρέθηκε στην προπόνηση των «πράσινων» πριν την απαιτητική διαβολοβδομάδα στην οποία ο Εργκίν Άταμαν θα έχει διαθέσιμους τους Ναν, Χουάντσο, και Χολμς, καθώς μόνο ο Νίκος Ρογκαβόπουλος δεν συμμετείχε στην ομαδική προπόνηση. Φυσικά στη λίστα των απουσιών παραμένουν οι Μαρίας Λεσόρ και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ.

Δείτε το βίντεο του Gazzetta

