Η βαθμολογία της GBL μετά τις νίκες του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ

Ο Ολυμπιακός είχε εύκολο έργο στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» απέναντι στο Περιστέρι ενώ ο ΠΑΟΚ επικράτησε μέσα στον Άγιο Θωμά του Αμαρουσίου.

Σαρωτικός ήταν ο Ολυμπιακός στο ματς της 10ης αγωνιστικής απέναντι στο Περιστέρι και με το εμφατικό 105-62 διατήρησε το αήττητο (10-0) στην Stoiximan GBL.

Νωρίτερα ο ΠΑΟΚ πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση για 30 λεπτά και πέρασε από το Μαρούσι κερδίζοντας την ομώνυμη ομάδα με 105-62.

Τα αποτελέσματα (10η αγωνιστική)

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου

Η κατάταξη στην Stoiximan GBL

Ολυμπιακός 10-0 Παναθηναϊκός 8-1 ΠΑΟΚ 7-2 Περιστέρι 5-4 ΑΕΚ 5-4 Προμηθέας 5-5 Άρης 4-5 Μύκονος 4-5 Ηρακλής 4-5 Καρδίτσα 3-6 Κολοσσός 2-7 Μαρούσι 2-8 Πανιώνιος 1-9

Η επόμενη αγωνιστική (11η)

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου

16:00 Μύκονος - ΑΕΚ

16:00 ΠΑΟΚ - Πανιώνιος

18:15 Παναθηναϊκός - Ηρακλής

18:15 Άρης - Περιστέρι

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου