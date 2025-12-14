Η βαθμολογία της GBL μετά τις νίκες του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ
Ο Ολυμπιακός είχε εύκολο έργο στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» απέναντι στο Περιστέρι ενώ ο ΠΑΟΚ επικράτησε μέσα στον Άγιο Θωμά του Αμαρουσίου.
Σαρωτικός ήταν ο Ολυμπιακός στο ματς της 10ης αγωνιστικής απέναντι στο Περιστέρι και με το εμφατικό 105-62 διατήρησε το αήττητο (10-0) στην Stoiximan GBL.
Νωρίτερα ο ΠΑΟΚ πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση για 30 λεπτά και πέρασε από το Μαρούσι κερδίζοντας την ομώνυμη ομάδα με 105-62.
Τα αποτελέσματα (10η αγωνιστική)
Σάββατο 13 Δεκεμβρίου
Κυριακή 14 Δεκεμβρίου
Η κατάταξη στην Stoiximan GBL
- Ολυμπιακός 10-0
- Παναθηναϊκός 8-1
- ΠΑΟΚ 7-2
- Περιστέρι 5-4
- ΑΕΚ 5-4
- Προμηθέας 5-5
- Άρης 4-5
- Μύκονος 4-5
- Ηρακλής 4-5
- Καρδίτσα 3-6
- Κολοσσός 2-7
- Μαρούσι 2-8
- Πανιώνιος 1-9
Η επόμενη αγωνιστική (11η)
Σάββατο 20 Δεκεμβρίου
- 16:00 Μύκονος - ΑΕΚ
- 16:00 ΠΑΟΚ - Πανιώνιος
- 18:15 Παναθηναϊκός - Ηρακλής
- 18:15 Άρης - Περιστέρι
Κυριακή 21 Δεκεμβρίου
- 13:00 Ολυμπιακός - Κολοσσός Ρόδου
- 16:00 Καρδίτσα - Μαρούσι
@Photo credits: INTIME
