Παναθηναϊκός: Συνεχίζει αήττητη η ομάδα της Σελέν Ερντάμ
Την 9η νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια σημείωσε ο Παναθηναϊκός καθώς επικράτησε του Αμύντα στο κλειστό «Άγγελος Ζούπας» με 89-79.
Ο Φιτζέραλντ ήταν η πρώτη σκόρερ με 14 πόντους, ενώ την ακολούθησαν οι Γαλανόπουλος και Χατζηλεοντή οι οποίες πρόσθεσαν από 12 πόντους η καθεμία.
Αποτελέσματα
Πρωτέας Βούλας-Παναθλητικός 78-70
Αμύντας-Παναθηναϊκός 79-89
15.00 ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας-ΠΑΟΚ
17.00 Πανσερραϊκός-Ανόρθωση Βόλου
18.15 Αθηναϊκός Qualco-Ολυμπιακός
Αναλυτικά τα παιχνίδια
Αμύντας – Παναθηναϊκός 79-89
Διαιτητές: Κωνσταντινίδου-Πολάτογλου-Ιωάννου
Δεκάλεπτα: 25-24, 43-50, 60-70, 79-89
Αμύντας (Παπαναστασίου): Στούπα 5(1), Μαργώνη 3(1), Λαμπράκη 4, Καλομιτσίνη 13(3), Μουστάκα, Μπέι 6, Μάγκλαρη, Χάντερ 8, Μόρτενσεν 25(3), Νάτσκου 15(3).
Παναθηναϊκός (Ερντέμ): Φιτζέραλντ 14, Κωτούλα, Μπράουν 9(1), Κουμαντσιώτου, Γαλανόπουλος 12(2), Πολυμένη 4, Βίτολα 10, Χατζηλεοντή 12, Κριμίλη 11(3), Χατζηγιακουμή 9(3), Υφαντοπούλου, Πρινς 8.
Πρωτέας Βούλας-Παναθλητικός 78-70
Διαιτητές: Ασημακάκη-Ξυλάς-Αλεξόπουλος Π.
Δεκάλεπτα: 19-16, 40-37, 55-53, 78-70
Πρωτέας Βούλας (Δεσποτάκης): Στολίγκα 4, Ανδρικοπούλου 6(2), Σακελλαρίου 2, Μπόικο 7(1), Γιένσεν 26(8), Τουμπανιάρη, Μάλι 20(2), Ράιαν 13.
Παναθλητικός (Νανάκος): Κάρτερ 28(1), Μάντζου, Κοφινά 3(1), Βίγκα, Γεροστεργίου, Βασιλείου, Αλεξανδρή 2, Άνταμς 1, Γκέλντοφ 16, Σύρπα, Μόρις 20.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.