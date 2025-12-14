Η ομάδα μπάσκετ γυναικών του Παναθηναϊκού συνέχισε το νικηφόρο της σερί στην Α1 Γυναικών καθώς επικράτησε και του Αμύντα εκτός έδρας με 89-79.

Την 9η νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια σημείωσε ο Παναθηναϊκός καθώς επικράτησε του Αμύντα στο κλειστό «Άγγελος Ζούπας» με 89-79.

Ο Φιτζέραλντ ήταν η πρώτη σκόρερ με 14 πόντους, ενώ την ακολούθησαν οι Γαλανόπουλος και Χατζηλεοντή οι οποίες πρόσθεσαν από 12 πόντους η καθεμία.

Αποτελέσματα

Πρωτέας Βούλας-Παναθλητικός 78-70

Αμύντας-Παναθηναϊκός 79-89

15.00 ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας-ΠΑΟΚ

17.00 Πανσερραϊκός-Ανόρθωση Βόλου

18.15 Αθηναϊκός Qualco-Ολυμπιακός

Αναλυτικά τα παιχνίδια

Αμύντας – Παναθηναϊκός 79-89

Διαιτητές: Κωνσταντινίδου-Πολάτογλου-Ιωάννου

Δεκάλεπτα: 25-24, 43-50, 60-70, 79-89

Αμύντας (Παπαναστασίου): Στούπα 5(1), Μαργώνη 3(1), Λαμπράκη 4, Καλομιτσίνη 13(3), Μουστάκα, Μπέι 6, Μάγκλαρη, Χάντερ 8, Μόρτενσεν 25(3), Νάτσκου 15(3).

Παναθηναϊκός (Ερντέμ): Φιτζέραλντ 14, Κωτούλα, Μπράουν 9(1), Κουμαντσιώτου, Γαλανόπουλος 12(2), Πολυμένη 4, Βίτολα 10, Χατζηλεοντή 12, Κριμίλη 11(3), Χατζηγιακουμή 9(3), Υφαντοπούλου, Πρινς 8.

Πρωτέας Βούλας-Παναθλητικός 78-70

Διαιτητές: Ασημακάκη-Ξυλάς-Αλεξόπουλος Π.

Δεκάλεπτα: 19-16, 40-37, 55-53, 78-70

Πρωτέας Βούλας (Δεσποτάκης): Στολίγκα 4, Ανδρικοπούλου 6(2), Σακελλαρίου 2, Μπόικο 7(1), Γιένσεν 26(8), Τουμπανιάρη, Μάλι 20(2), Ράιαν 13.

Παναθλητικός (Νανάκος): Κάρτερ 28(1), Μάντζου, Κοφινά 3(1), Βίγκα, Γεροστεργίου, Βασιλείου, Αλεξανδρή 2, Άνταμς 1, Γκέλντοφ 16, Σύρπα, Μόρις 20.