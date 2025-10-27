Ο Εργκίν Άταμαν μπορεί να είναι πιστός στον δικό του τρόπο προσέγγισης του παιχνιδιού, όμως για την περίπτωση του Τι Τζέι Σορτς μπορεί να γίνουν προσαρμογές.

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για τη διπλή αγωνιστική της EuroLeague αντιμετωπίζοντας πρώτα τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Telekom Center Athens την Τρίτη (28/10, 21:15) και την Παρασκευή (29/10, 21:15) τη Μονακό στο Μόντε Κάρλο.

Ο Εργκίν Άταμαν μίλησε κατά τη διάρκεια της media day των «πράσινων» για τις απουσίες αλλά και τη δική του τακτική που καλείται να προσαρμόσει ένεκα του Τι Τζέι Σορτς.

Παναθηναϊκός, Επιτέλους χαμόγελα για Αταμάν: Τα ευχάριστα εν όψει Μακάμπι!

Αναλυτικά

Για το αν έχει σκεφτεί να κάνει αλλαγή στην τακτική του: «Η τακτική μας δεν θα αλλάξει. Έχουμε τους παίκτες μας και στο μπάσκετ δεν μπορείς να κερδίσεις αγώνες μόνο με τακτική. Το μπάσκετ είναι οι παίκτες — πρέπει να τους προετοιμάσεις σωστά, και μετά η απόδοσή τους είναι αυτή που θα κερδίσει ή θα χάσει το παιχνίδι. Τα τελευταία δύο χρόνια, όταν κατακτήσαμε τίτλους, δεν τους κερδίσαμε χάρη στην τακτική· τους κερδίσαμε χάρη στους παίκτες. Πιστεύω στους παίκτες μου, έχουμε το δικό μας σύστημα και δεν μου αρέσει να το αλλάζω επειδή χάσαμε ένα παιχνίδι. Έχουμε μια νικηφόρα στρατηγική, μια νικηφόρα ομάδα, νικηφόρους παίκτες.

Φυσικά, έχουμε κάποιους νέους παίκτες και ίσως χρειαστεί κάποιες φορές να προσαρμόσουμε το παιχνίδι μας, όπως με τον Τι Τζέι Σορτς, που είναι ένας εντελώς διαφορετικός τύπος παίκτη από αυτό που είχαμε τα δύο προηγούμενα χρόνια. Όταν εκείνος είναι στο παρκέ, ίσως αλλάξουμε κάτι».