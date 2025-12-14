Ο Ματίας Λεσόρ φιλοξενήθηκε σε χορηγό της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην καλύτερή του στιγμή στο παρκέ και στον κόσμο της ομάδας.

Συγκεκριμένα ο Γάλλος σέντερ έκανε μια βόλτα με αυτοκίνητο του Instacar ενώ είχε την ευκαιρία να παίξει και videogame σ' ένα άκρως απολαυστικό βίντεο με τις αντιδράσεις του.

Επιπλέον στάθηκε για το πώς αποφάσισε να παίξει μπάσκετ, για την ατμόσφαιρα στο «Telekom Center Athens», για την αγαπημένη του στιγμή στο παρκέ αλλά και για το κίνητρο που βρίσκει κάθε μέρα.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε

Για την απόφασή του να ασχοληθεί με το μπάσκετ: «Το ταξίδι μου ξεκίνησε ακολουθώντας τα δύο μεγάλα μου αδέρφια. Έχω δύο αδέρφια που έπαιζαν μπάσκετ και απλώς προσπαθούσα να γίνω σαν αυτούς και έτσι ξεκίνησαν όλα».

Για τις ομάδες που έχει αγωνιστεί και φυσικά για το γεγονός ότι το 2023 μετακόμισε στον Παναθηναϊκό: «Ειλικρινά, το καλύτερο είναι η εμπειρία που ζούμε. Πηγαίνεις σε διαφορετικές χώρες, γνωρίζεις διαφορετικές κουλτούρες και γνωρίζεις ανθρώπους με τους οποίους χτίζεις σχέσεις ζωής και αυτό είναι το πιο όμορφο κομμάτι αυτού του παιχνιδιού, το να γνωρίζεις κόσμο από όλο τον πλανήτη και να κάνεις φιλίες. Αυτό είναι το πολυτιμότερο στη ζωή».

Για την ατμόσφαιρα στον Παναθηναϊκό: «Απίστευτη, υπέροχη! Είτε εντός, είτε εκτός γηπέδου, το πάθος που έχει ο κόσμος γι’ αυτή την ομάδα και για τι πρεσβεύει αυτό το σήμα για τόσους ανθρώπους στην Ελλάδα, δεν περιγράφεται με λόγια. Είναι ευλογία να μπορείς να το ζεις αυτό και να χαρίζεις σε αυτούς τους ανθρώπους αναμνήσεις για τις οποίες χαίρονται. Μερικές φορές ξυπνούν το πρωί και ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει την προηγούμενη μέρα, αυτό μπορεί να φτιάξει τη μέρα ή την εβδομάδα κάποιου! Το να κάνεις ανθρώπους να αισθάνονται έτσι είναι υπέροχο συναίσθημα!».

Για την αγαπημένη του στιγμή: «Πιθανότατα το 5ο παιχνίδι εναντίον της Μακάμπι. Ήταν ένα από τα καλύτερα πράγματα που έζησα εδώ, λόγω της σημασίας του. Η ιστορία μεταξύ των δύο ομάδων, είχαν συναντηθεί ξανά στα Playoffs, όταν ο Παναθηναϊκός τους είχε κερδίσει. Το να επαναλάβουμε αυτό το κομμάτι της ιστορίας ήταν κάτι πολύ σημαντικό. Γι’ αυτό έκανα αυτήν την κίνηση στις κερκίδες (σ.σ. κλώτσησε την μπάλα), επειδή ήταν μια μεγάλη στιγμή και μου θύμισε την προηγούμενη νίκη και ήταν ένα από τα είδωλα μου (σ.σ. Μπατίστ)».

Για αυτό που τον παρακινεί να δίνει το 100% κάθε μέρα: «Απλά η αγάπη για το άθλημα και το ταξίδι μου. Στην πατρίδα μου δεν μπορείς να ξεγελάσεις τη ζωή. Πρέπει να παλέψεις για ό,τι είναι δικό σου, να παλέψεις για τα πάντα. Χρειάστηκε να παλέψω για ό,τι έχω καταφέρει στη ζωή. Τίποτα δεν μου χαρίστηκε ποτέ και δεν μου ήρθε εύκολα. Οπότε είναι απλά το πώς με δίδαξε η ίδια η ζωή. Είναι ο χαρακτήρας που μου έδωσαν τα μαθήματα ζωής».

Για μια συμβουλή σε νέους παίκτες ώστε να φτάσουν στο επίπεδό του: «Να πιστεύουν στον εαυτό τους. Να δουλεύουν σκληρά, είναι μέρος του ταξιδιού να υποφέρεις και να ξεπερνάει τον πόνο. Έτσι είναι το ταξίδι. Το πιο όμορφο είναι όταν μάχεσαι, γι’ αυτό και το κερδίζεις με δύσκολο τρόπο. Θα υπάρξουν καλές μέρες, θα υπάρξουν κακές μέρες, αλλά πρέπει να ξέρεις τι παλεύεις και να κοιτάς τον τελικό στόχο. Δες τι έκαναν οι προηγούμενοι, ακόμα και οι σπουδαιότεροι σε αυτό το άθλημα. Είχαν σκαμπανεβάσματα και αποτυχίες στην καριέρα τους. Για να ζήσεις το όνειρό σου, πρέπει να είσαι εξίσου προετοιμασμένος γι’ αυτό».

Για το αγαπημένο του αυτοκίνητο: «Καταρχάς, λατρεύω να οδηγώ το αυτοκίνητό μου! Έχω μια Bentley Flying Spur. Είναι ένα αυτοκίνητο που μου αρέσει πολύ, είμαι λάτρης των αυτοκινήτων. Προσπαθώ να πάρω ένα καινούργιο, οπότε ίσως σας έχω έκπληξη αυτές τις ημέρες…».

Για το το πρώτο του αυτοκίνητο: «Είναι τρελό γιατί είναι ουσιαστικά αυτό που έχω τώρα! Είναι η Bentley μου. Την έχω 3-4 χρόνια τώρα. Ίσως γι’ αυτό χρειάζομαι μία αλλαγή, αλλά γενικά μου αρέσει να φροντίζω το αμάξι μου».

Για το Opel Frontera που βρισκόταν μέσα: «Πρέπει να δω πόσο γρήγορα πάει γιατί μου αρέσουν τα γρήγορα αμάξια. Φαίνεται άνετο και καθημερινό αυτοκίνητο. Ξέρεις έχω παιδιά και μοιάζει με καλό οικογενειακό αυτοκίνητο. Δεν θα οδηγώ γρήγορα με τα παιδιά μου, οπότε είναι καλό».

Για το τα αγαπημένο του ηλεκτρονικί παιχνίδι: «Το αγαπημένο μου είναι αυτό που ταυτόχρονα μισώ περισσότερο, το FIFA! Το αγαπώ, αλλά το μισώ. Είναι περίπλοκη η σχέση μου με αυτό το παιχνίδι! Μου αρέσει επίσης το GTA. Όχι τόσο το NBA 2K… Έχει πολλή πλάκα, αλλά μερικές φορές το παιχνίδι προσπαθεί να σε τρελάνει και να τεστάρει τα νεύρα σου».

Πρωινή ή βραδινή προπόνηση; «Νωρίς το πρωί!»

Gaming σε κονσόλα ή σε υπολογιστή; «Κονσόλα. Το PC είναι κλεψιά! Είναι κλεψιά να παίζεις σε PC!»

Ταχύτητα ή άνεση στο αυτοκίνητο; «Και τα δύο»

Αυτοκίνητο γεμάτο τεχνολογία ή κάτι πιο minimal και vintage; «Μου αρέσουν τα gadgets περισσότερο. Θέλω το αμάξι μου να έχει φώτα μέσα, να παίζει δυνατά τη μουσική! Ναι, χρειάζομαι τα καθίσματα μασάζ! Όλα αυτά. Τα μεγάλα gadgets. Θέλω αυτοκίνητο με όλα τα έξτρα».

Κολλημένος στην κίνηση ή να ψάχνει παρκινγκ; «Να ψάχνω θέση πάρκινγκ! Μπορείς να δημιουργήσεις μια θέση πάρκινγκ. Όταν κολλάς στην κίνηση, τέλος. Θέση πάρκινγκ όμως... Ανάλογα το αμάξι και το που είσαι, μπορείς να 'φτιαξεις' μία!»